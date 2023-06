Pooja Hegde associe sa tenue ethnique jaune à un sac d’une valeur faramineuse, pouvez-vous deviner son prix ?

Pooja Hegde bénéficie d’un énorme nombre de fans, non seulement dans l’industrie du Sud, mais aussi à Bollywood. Elle a lentement et régulièrement créé une niche pour elle-même dans l’industrie et a travaillé avec certaines des plus grandes vedettes. Avec un emploi du temps chargé, l’actrice est souvent cliquée à l’aéroport. Elle a été vue dans un look traditionnel ce matin. Vous êtes belle dans un costume salwar jaune avec des juttis blancs pour aller avec. Elle a opté pour un maquillage minimal et des cheveux lâches. Elle porte également un sac d’une valeur de 3 lakh qui attire l’attention des fans.