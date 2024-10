Pooja Hegde a-t-elle réduit les rémunérations ?

Après plus d’un an et demi sans travail, Pooja Hegde est soudainement devenue très occupée.

Elle a récemment terminé le tournage d’un projet tamoul majeur et travaille actuellement sur un autre film important.

Avec deux grands projets à Kollywood, Pooja Hegde est de retour dans le jeu, et si l’un de ces films remporte un grand succès, elle pourrait à nouveau constituer une forte concurrence pour d’autres actrices de premier plan.

Beaucoup se demandent comment elle a réussi à obtenir des projets aussi importants si rapidement, surtout alors que les producteurs et les réalisateurs hésitaient auparavant à travailler avec elle en raison de sa forte exigence d’un salaire important.

Selon certaines rumeurs, après avoir attendu sans fin de nouvelles offres, Pooja Hegde aurait considérablement réduit sa rémunération et réduit les coûts de toute son équipe. Cette décision l’a aidée à décrocher ces grands projets.

Elle accepte désormais un paiement en fonction de sa situation actuelle sur le marché, plutôt que d’exiger des frais irréalistes.