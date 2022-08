Pooja Gehlot remporte le bronze en lutte libre féminine 50 kg

La lutteuse indienne Pooja Gehlot a décroché le bronze dans l’épreuve féminine de 50 kg de style libre aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022, samedi. Elle a battu Christelle Lamofack Letchidjio d’Écosse 12-2.

Pooja a commencé sa campagne contre l’Écossaise Christelle Lamofack Letchidjio 12-2 lors de son premier match du Groupe A, puis la Camerounaise Rebecca Ndoto Mumbo a perdu le combat. En quarts, elle a perdu contre Madison Parks of Canada.

La lutteuse Pooja avait remporté l’argent aux Championnats du monde de lutte U23 2019 dans la catégorie des 53 kg, devenant ainsi la deuxième femme indienne à remporter une médaille d’argent dans cette épreuve. Gehlot a participé à ce championnat après une pause de deux ans à cause d’une blessure à l’épaule.

Elle est née le 15 mars 1997 à Delhi. Son oncle Dharamveer Singh était un lutteur, cependant, son père Vijender Singh était opposé à sa lutte et Gehlot a commencé à jouer au volleyball. Elle est montée pour jouer au niveau national junior en volley-ball.

Pooja a été inspiré après que Geeta Phogat et Babita Kumari Phogat de l’Haryana aient remporté des médailles pour l’Inde aux Jeux du Commonwealth de 2010. Le succès des sœurs Phogat l’a incitée à passer à la lutte. Elle a commencé à s’entraîner professionnellement en 2014. Elle a remporté le championnat national de lutte junior en 2016 dans la catégorie des 48 kg.

Plus tôt vendredi, les médaillés de bronze olympiques Bajrang Punia et Sakshi Malik ont ​​remporté des victoires faisant autorité alors que la future star Deepak Punia a ajouté une troisième médaille d’or au décompte des médailles de l’Inde. Anshu Malik a perdu en finale tandis que Mohit Grewal et Divya Kakran ont remporté une médaille de bronze chacun alors que l’Inde est sortie du tapis de lutte vendredi avec trois médailles d’or, une d’argent et deux de bronze.

