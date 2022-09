Pooja Bhatt révèle si elle aurait aimé s’occuper du gang “boycott Brahmastra” au lieu d’Alia Bhatt ; ‘Les collections parlent, le repos est tout…’ [Exclusive]

Eh bien, Brahmastra collection au box-office ne serait pas la seule raison pour Alia Bhat et Ranbir Kapoor être fou de joie. De même que Brahmastra étant à lui seul responsable de remettre Bollywood sur les rails au box-office, il y a une autre joie peut-être plus grande qui attend le couple la naissance de leur premier-né. Bien sûr, tout Les fans d’Alia Bhatt et Fans de Ranbir Kapoor meurent d’envie d’avoir une toute petite mise à jour sur l’arrivée de leur bébé. Donc, si vous êtes aussi parmi eux, alors aujourd’hui est votre jour de chance car nous avons de nouvelles informations sur leur futur bébé directement de bientôt maasi Pooja Bhattla bouche.

Pooja Bhatt parle du bébé d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor

BollywoodLife s’est récemment assis pour un interview exclusive avec le casting du prochain thriller psychologique, Chup, lorsque nous avons fait un détour par le film et mis Pooja Bhatt sur la sellette à propos de l’atmosphère dans la maison Bhatt avec le bébé de la jeune sœur Alia Bhatt en route. Pooja n’a pas tardé à répondre qu’évidemment tout le monde est extrêmement extatique et ne peut pas attendre que le petit paquet de joie arrive, et qu’elle est sûre que les deux Autre et Ranbir vont faire d’excellents parents. Costar Dulquer Salmaan a cependant livré la punchline lorsqu’il a déclaré: “Le chargement du nouvel iPhone est en cours”, en référence à un commentaire antérieur de l’actrice principale lors de l’interview.

Collection au box-office Brahmastra

Les stars de Bollywood Ranbir Kapoor et Alia Bhatt seraient déjà sur un nuage ces jours-ci étant donné la réponse fantastique que Brahmastra a reçue au box-office. La Collection au box-office Brahmastra se situe à 170 crore net en Indeavec 151 crore net provenant du hindi version seule. Si les sauts de Brahmastra première partie Shivaréalisé par Ayan Mukerji et produit par Karan Johar’s Productions du Dharmaportez-le à 200 crore net (toutes les langues) en Inde, alors il est presque certain d’arrondir à 250 crore net et d’être un succès net.