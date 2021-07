Pooja Bhatt révèle que « tant de gens » lui demandent de se remarier et dit que « ma vie n’est pas incomplète »

L’actrice et réalisatrice Pooja Bhatt a fait son retour sur grand écran après une interruption de plus d’une décennie avec une apparition dans « Sadak 2 », une suite de son film « Sadak » de 1991. Elle a ensuite figuré dans la série à succès Netflix « Bombay Begums » cette année. Dans une récente interview, Pooja a expliqué ce qui l’avait poussée à choisir « Bombay Begums ». Pooja a également parlé des difficultés auxquelles une femme doit faire face dans la vie, malgré ses réalisations.

Dans une conversation avec Filmfare, Pooja a également expliqué que des gens lui avaient demandé pourquoi ne se remarierait-elle pas. Elle dit qu’elle a «été là, fait ça» et que sa vie n’est pas incomplète. Pooja Bhatt s’est marié avec VJ Manish Makhija en 2003. Les deux se sont séparés en 2014, mais pas légalement.

« Peu importe ce que nous, les femmes, réalisons dans le monde, beaucoup d’entre nous rentrent à la maison et nos réalisations se réduisent à ‘haan, theek hai na, tumne prix Nobel jeet liya magar abhi khaane mein kya hai ? (Bien, vous avez gagné le prix Nobel mais qu’est-ce qu’il y a pour le dîner ?) Êtes-vous une mère ? N’es tu pas? Es-tu marié? N’es tu pas? Tant de gens m’ont demandé pourquoi tu ne te remarie pas. Et je leur dis que j’ai grandi en pensant « et ils ont vécu heureux pour toujours » à « et elle a vécu heureux pour toujours ». J’y suis allé, je l’ai fait, je l’ai essayé et je l’ai recommandé aux gens aussi. Mais ma vie n’est pas incomplète parce que je choisis de vivre comme je le fais », a déclaré Pooja.

S’exprimant sur son rôle dans Bombay Begums, Pooja pense que la série était, à bien des égards, une situation gagnant-gagnant pour elle. Elle a dit: «C’était une grande partie, une grande plate-forme. Ils disent que les acteurs sont des athlètes émotionnels. J’étais donc heureux de pouvoir atteindre l’intérieur et toucher une corde sensible en moi. Il y a beaucoup de choses sur Rani auxquelles je pourrais m’identifier et beaucoup de choses que je ne pourrais pas. C’est pourquoi j’ai pris le rôle. Rani a subi des abus sexuels. Je ne pense pas que j’aurais pu le mettre en bouteille comme elle le fait. C’est ce qui m’a attiré vers elle. Comment arrive-t-elle à réprimer autant et à être toujours aussi calme ? Vous la voyez en contrôle dans la salle de réunion, puis elle rentre chez elle et un commentaire des enfants la fait se sentir tellement indigne. Quand on m’a approché pour ça, j’ai dit : « Hé, la vie frappe à ma porte et je ne peux pas fermer la porte là-dessus. Je dois laisser la vie m’emmener.

Dans ‘Bombay Begums’, Pooja a essayé le rôle d’une femme d’affaires et d’une mère de deux enfants. La série Netflix mettait également en vedette ‘Shahana Goswami, Plabita Borthakur et Amruta Subhash.