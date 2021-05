Pooja Bhatt rend hommage au regretté major Bikramjeet Kanwarpal et révèle qu’elle l’a «  jeté sur place  » pour son film «  Paap  »

Officier de l’armée à la retraite et acteur célèbre du cinéma indien, le major Bikramjeet Kanwarpal a soufflé son dernier souffle en raison des compilations de COVID-19 samedi matin, à Mumbai. Apparaissant dans les principaux films de Bollywood, à savoir Rocket Singh: Vendeur de l’année, Jab Tak Hai Jaan, Aarakshan et L’attaque de Ghazi, il était également connu pour sa personnalité disciplinée dans cette profession théâtrale.

Pooja Bhatt, en sa douce mémoire, a partagé un album photo dimanche matin pour se remémorer les souvenirs de son premier thriller policier Paap, écrit et produit par elle.

Le message parlait profondément de sa passion de faire partie du cinéma. L’acteur avait rencontré Pooja pour la première fois dans son bureau à Khar, et elle a été captivée par son désir de travailler dans cette industrie après avoir pris sa retraite de l’armée indienne. Elle a partagé un album photo qui a été méticuleusement compilé par l’acteur lors de leur tournage dans la vallée de Spiti et a légendé chaque photo à bon escient.

Exprimant sa nostalgie, son amour et son respect pour le major Bikramjeet, Pooja a écrit: «J’ai rencontré le major Bikramjeet Kanwarpal en 2002 par hasard dans mon bureau de Khar. Il était entré sans rendez-vous et il se trouvait que j’étais dans le jardin en train de nourrir mes poissons quand je me suis retourné et j’ai regardé la personne la plus sérieuse que je s’était rencontré depuis un moment. Il s’est présenté comme un ancien officier de l’armée qui veut maintenant être acteur. Ma réponse immédiate a-t-elle été? « C’est un monde chaotique par rapport à l’armée. »

Il m’a regardé avec les yeux les plus implorants et les plus doux. «C’est mon rêve, madame», dit-il. J’ai fondu. Et je l’ai jeté sur place pour mon film PAAP sans même passer une audition.

Hier, j’ai vu la nouvelle que nous l’avons perdu à cause du COVID-19. J’étais abasourdi, mais mon esprit est retourné à notre emploi du temps à Spiti et je suis tombé sur une grande malle et j’ai sorti un cadeau qu’il m’avait offert à la fin du film – un album photo minutieusement assemblé du voyage … des souvenirs à chérir pour toujours. Aujourd’hui, je feuillette l’album avec gratitude et encore un autre rappel que la vie est précieuse et bien trop courte …

Salutations Major Bikramjeet et merci pour la camaraderie, l’amour, le respect et surtout les souvenirs. Je les garderai jusqu’à ce que je devienne moi-même un souvenir dans la tête et le cœur de quelqu’un! «

Bikramjeet Kanwarpal a été vu pour la dernière fois dans la série Web Disney Plus Hotstar Special Ops.