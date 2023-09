Pooja Bhatt et Bebika Dhurve, les meilleures amies de Bigg Boss OTT 2, se réunissent ; ce dernier écrit une note sincère

Bigg Boss OTT2 est toujours le sujet de conversation de la ville. Les concurrents de l’émission ont fait un énorme succès et désormais les fans veulent tout savoir sur eux. Les candidats continuent de divertir leurs fans en publiant des articles sur leurs nouveaux projets, leurs photos de retrouvailles et quelques interviews. Deux meilleurs amis de la série se sont récemment retrouvés. Oui, nous parlons de Bebika Dhurve et Pooja Bhatt.

Bebika Dhurve était très proche de Pooja Bhatt Bigg Boss OTT2. C’était Pooja qui soutenait toujours Bebika lorsque toute la maison était contre elle. Ils sont restés ensemble jusqu’à la fin. Bebika Dhurve a obtenu la quatrième place en Bigg Boss OTT2 tandis que Pooja Bhatt a assuré la cinquième place.

Bebika Dhurve et Pooja Bhatt se réunissent

Maintenant, après Bigg Boss OTT2, les meilleurs amis se retrouvent. Ils sont partis en vacances ensemble et Bebika a partagé de jolies photos avec Pooja Bhatt. Il semble qu’ils soient allés dans une cascade et aient également partagé des photos de la piscine.

Bebika a également écrit une note sincère pour Pooja Bhatt. Partageant les photos, elle a écrit : « Un mentor Un professeur Une figure maternelle Mon âme sœur Quand sa vision… sa sagesse… son intellect… son intuition a lu mon âme à l’envers et a trouvé le meilleur de moi… pourquoi me soucierais-je de ce que le monde pense. Le LIEN PLUS FORT QUE JAMES BOND… POOJA MAAM KO KOI SUNA NAI SAKTA… BEBIKA KISI KI SUNTI NAI… BEBIKA SIRF POOJA MAAM KI SUNTI HAI @poojab1972 Mon cœur et mon âme. »

Voir les photos de Bebika et Pooja Bhatt ici :

Leur co-concurrent de l’émission, Jad Hadid, a commenté leurs photos et a écrit : « Je suis tellement heureux de vous voir ensemble, j’ai hâte de retourner en Inde et de vous revoir. Beaucoup d’amour. »

Regardez l’interview de Bebika Dhurve ici :

Plus tôt, après Bigg Boss OTT2 terminé, Bebika Dhurve a parlé exclusivement à BollywoodLife. Elle a parlé de son lien avec Pooja Bhatt. Elle a dit : » Pooja mam ke sath Mera ek soulful connection raha hai. Aur simple sath vo marte dam Tak rahega. Et je suis sûre que Pooja mam ki taraf se bhi marte dam Tak rahega. Jo mere papa ne kaha tha na ki purane Janam ka koi rishta raha hai toh mujhe lagta hai vaisa salut koi connexion hai.