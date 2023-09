Pooja Bhatt et Bebika Dhurve font monter la température en maillots de bain noirs, partent en voyage après Bigg Boss OTT 2 : regardez

Pooja Bhatt et Bebika Dhurve étaient sexy en maillot de bain lors de leur récent voyage.

Bebika et Pooja Bhatt, concurrents de la saison 2 de Bigg Boss OTT, ont récemment fait un voyage ensemble. On les a vu faire monter la température en maillot de bain et les photos et vidéos deviennent désormais virales.

Inutile de dire qu’ils avaient l’air sexy tout en se relaxant dans la nature. Partageant la vidéo, Pooja Bhatt a écrit : « Retour à ma réalité ! » Sangeeta Bijlani a commenté : « tellement heureuse de voir cela ». Pendant ce temps, Bebika a partagé une série de photos et a écrit : « Un mentor, un enseignant, une figure maternelle, mon âme sœur. Quand sa vision… la sagesse… l’intellect… l’intuition ont lu mon âme à l’envers et ont trouvé le meilleur en moi… pourquoi me soucierais-je de ce que pense le monde… Le lien est plus fort que James Bond… POOJA MAAM KO KOI SUNA NAI SAKTA… BEBIKA KISI KI SUNTI NAI…BEBIKA SIRF POOJA MAAM KI SUNTI HAI. @poojab1972 Mon cœur et mon âme.

















Dans un autre article, elle a écrit : « Il est difficile de trouver des liens émouvants. Lorsque vous les trouvez, sentez-vous chanceux. Tu es une bénédiction pour moi… » Pendant ce temps, dans la dernière publication Instagram de Pooja Bhatt, lorsqu’un troll a tenté de diffamer son père pour sa liaison très médiatisée avec Parveen Babi dans les années 1970, l’actrice de Dil Hai Ke Manta Nahin lui a donné un réponse sévère et l’arrêta.

L’utilisateur d’Instagram a écrit : « Votre père raconte des histoires de Parveen Babi, complètement nue, qui a couru après lui dans la nuit noire. Pour plaire à son ego. Êtes-vous sûr que Mahesh Bhatt n’a jamais utilisé votre corps pour satisfaire son ego. Quelle ironie, oh mon Dieu. Les gens peuvent le faire. utiliser les sentiments innocents de quelqu’un pour plaire à son ego et à sa puissance. Et ensuite se déplacer librement en se disant fils de Dieu. En réaction, Pooja a écrit : « Que Dieu vous bénisse et vous sauve de la haine aveugle que vous choisissez de cracher. Je vous souhaite le meilleur. »

Bebika et Pooja Bhatt étaient tous deux les participants de la saison 2 de Bigg Boss OTT qui est remportée par le populaire YouTuber Elvish Yadav.