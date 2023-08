Pooja Bhatt a un téléphone dans la maison Bigg Boss OTT 2 ? Voici la vérité derrière la photo virale

Voici la vérité derrière la photo virale de Pooja Bhatt avec un téléphone portable dans la maison Bigg Boss OTT 2.

Bigg Boss OTT 2 est entré la semaine dernière et il ne reste que 6 concurrents. Pooja Bhatt est actuellement en compétition dans la maison Bigg Boss OTT. Une de ses photos de l’émission est devenue virale sur les réseaux sociaux où un téléphone a été vu gardé à côté d’elle.

Plus tôt, dans le flux en direct, Elvish Yadav a également été vue en train de parler de Pooja Bhatt utilisant le téléphone dans la maison et maintenant sa photo avec un téléphone a fait sensation sur les réseaux sociaux. La photo a rendu les fans furieux et certains ont même qualifié la série de « scénarisée ». Cependant, la vérité est que la photo a été « modifiée ».





Un utilisateur de Twitter, BiggBoss Khabri, a partagé la photo originale dans laquelle Pooja Bhatt peut être vu assis et parlant avec Bebika et il n’y avait pas de téléphone portable. Partageant la photo, il a écrit: « Après enquête, il a été découvert que la photo avec un téléphone à côté de #PoojaBhatt avait été modifiée par quelqu’un. #BiggBossOTT2 »

Après enquête, il a été constaté que la photo avec un téléphone en plus #PoojaBhatt a été édité par quelqu’un. #BiggBossOTT2 pic.twitter.com/ksfpSvPlzP — BiggBoss Khabri (@TheKhabriTweets) 8 août 2023

Lorsque la photo de Pooja Bhatt avec un téléphone est devenue virale, les internautes ont accusé l’émission d’être « biaisée ». L’un des commentaires disait: « Maintenant, s’il vous plaît, ne dites pas que l’émission n’est pas scénarisée. » Un autre a écrit: « Pooja Bhatt pourrait voter pour elle-même assise dans la maison. »

Bigg Boss OTT 2 nominations

Pendant ce temps, en parlant de nominations, Récemment, une tâche a eu lieu dans la maison dans laquelle les candidats devaient surveiller de près l’heure tandis que d’autres les distrayaient et frappaient le gong lorsqu’ils pensaient avoir terminé 27 minutes. Trois candidats ont été nominés pour une expulsion en milieu de semaine dans la maison. Elfique Yadav, Jiya Shankar et Manisha Rani.

À propos de Bigg Boss OTT 2

Bigg Boss OTT 2 a débuté le 17 juin et la finale de la saison aura lieu le 14 août. Cette saison est animée par Salman Khan qui a remplacé Karan Johar (hôte de Bigg Boss OTT saison 1). Il sera intéressant de voir qui gagnera cette saison.