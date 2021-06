New Delhi : L’actrice et entrepreneuse Pooja Bedi passe la plupart de son temps dans la pittoresque ville de Goa. La magnifique actrice, qui dirige une entreprise de santé et de bien-être, est connue pour parler de son cœur. Dans sa récente conversation avec l’acteur Samir Soni, elle a parlé de sa vie personnelle.

Samir Soni a partagé sa vidéo de chat sur Instagram. Pooja Bedi est actuellement avec le partenaire Maneck Contractor et le duo s’est fiancé le 14 février 2019. L’actrice était auparavant mariée à Farhan Furniturewalla. Le couple a divorcé en 2003 et a deux enfants Alaya F et Omar.

« Je suis très ami avec mon ex-mari, il s’est marié avec un de mes amis d’enfance. Ils ont un enfant ensemble. Je suis allé à leur mariage avec les enfants. Nous sommes de grands amis. Il vient à Goa, on va chez l’autre, on traîne. C’est vraiment sympa », a-t-elle déclaré.

Farhan Furniturewalla est maintenant marié à Laila Furniturewalla et ensemble, ils ont un fils nommé Zaan.

Pooja a ajouté: « Vous pouvez bien terminer quelque chose, avec amour et respect. Ce n’est pas parce que quelque chose se termine que la personne est une mauvaise personne. Merci pour les bons moments. Merci pour les deux beaux enfants. Ce n’est pas comme à cause du 12 bonnes années que je dois subir 50 mauvaises années. Merci pour les 12 bonnes années et quelqu’un d’autre est venu et rendra les 50 prochaines années vraiment belles, et les siennes aussi, car il a aussi droit au bonheur. Tout le monde a droit au bonheur. »

Pooja a fait ses débuts au cinéma avec le film de Jag Mundhra Vishkanya en 1991, puis a joué aux côtés d’Aamir Khan dans Jo Jeeta Wohi Sikander un an plus tard. Elle a également participé à des émissions de téléréalité telles que Bigg Boss, Jhalak Dikhhla Jaa, Maa Exchange et Nach Baliye, entre autres.