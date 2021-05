Pooja Bedi parle de son partenaire Maneck Contractor et déclare que «mes ex-petits amis sont de très bons amis avec mes enfants» | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Pooja Bedi mène une vie fabuleuse à Goa avec son partenaire Maneck Contractor. La magnifique actrice, qui dirige une entreprise de santé et de bien-être, ne mâche pas ses mots. Dans sa récente interview, elle a parlé des mariages du père Kabir Bedi et de la vie après le divorce.

Pooja Bedi dans une interview avec Peepingmoon.com s’est ouverte sur son divorce et a dit: « Pour moi, c’est aussi la façon dont j’ai grandi. J’ai grandi dans une famille divorcée, sachant très bien que oui, vous retrouvez l’amour. Et encore et encore. . Mon père a été marié quatre fois maintenant. »

«Lorsque vous divorcez, il y a un certain attachement de la société au mot divorcé. Il y a longtemps, à une époque où j’ai divorcé, il y a près de 18 ans, c’était une affaire énorme de divorcer et d’aller de l’avant. «Shadi kaun karega tumse? Baccho ka Socho. Khud ka kyu soch rahi ho? Pensez aux enfants. Comment retrouverez-vous l’amour? Qui t’épousera? Vous êtes seul, divorcé, vous avez des bagages. Mes enfants s’appelaient bagages. J’étais comme bonjour! Ce sont mes atouts », a-t-elle plaisanté.

«Alaya et Omar m’ont regardé après le divorce passer de relation en relation à relation. Le fait qu’il y ait eu des gars vraiment sympas avec qui j’étais en couple et ils les ont tous adorés. Jusqu’à aujourd’hui, mes ex-petits amis sont de grands amis avec mes enfants. Il y a un bon rapport entre eux tous, ils sont toujours en contact, ils échangent des messages, ils se rencontrent, c’est un espace heureux », dit-elle.

«Je me souviens, mon ex-mari s’est marié, l’ex-mari a eu un enfant aussi, je me souviens qu’Alaya est venu me voir et m’a dit: ‘Regarde maman, regarde papa, il a quelqu’un de si adorable, il a aussi un enfant maintenant, peut-être devriez-vous vous installer. »Mes enfants me disent de m’installer? Je suis vraiment content d’être moi, ils aiment vraiment Maneck», a déclaré Pooja Bedi.

Pooja Bedi et Maneck Contractor se sont fiancés le 14 février 2019. L’actrice était auparavant mariée à Farhan Furniturewalla. Le couple a divorcé en 2003 et a deux enfants Alaya F et Omar.

Pooja a fait ses débuts au cinéma avec le film Vishkanya de Jag Mundhra en 1991, puis a joué aux côtés d’Aamir Khan dans Jo Jeeta Wohi Sikander un an plus tard. Elle a également participé à des émissions de téléréalité telles que Bigg Boss, Jhalak Dikhhla Jaa, Maa Exchange et Nach Baliye entre autres.