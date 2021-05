Pooja Bedi parle de népotisme, Kartik Aaryan étant remplacé de «Dostana 2» | Nouvelles des gens

New Delhi: Kartik Aaryan, le cœur de Bollywood, a récemment été montré comment sortir du prochain film de Karan Johar, «Dostana 2». Selon plusieurs rapports, une partie du film a déjà été filmée avec Kartik et Janhvi Kapoor dans des rôles principaux avant que Dharma Productions n’annonce que le projet serait une refonte.

Depuis lors, les fans de Kartik accusent Karan partout sur les réseaux sociaux d’avoir traité un « étranger » de manière injuste. Après l’annonce de la nouvelle sur Internet, Dharma Productions a officiellement publié une déclaration sur Twitter et a confirmé que l’acteur ne serait plus associé au film.

Réagissant à ce sujet, l’actrice Pooja Bedi a enfin commenté ce sujet tendance et a également partagé son point de vue sur le népotisme.

À l’occasion de la fête des mères, c’est-à-dire le dimanche 09 mai 2021, Pooja dans une interview exclusive avec « The Times of India » a partagé que l’industrie de Bollywood donne des chances égales à tous et que les gens envient ceux qui ont des privilèges.

Elle a dit, «Je dirai qu’il y a une égalité des chances pour tout le monde. Nous avons Priety Zinta, Sushmita Sen, Aishwarya Rai, Madhuri Dixit, Shah Rukh Khan et tant d’autres personnes qui sont entrées dans l’industrie sans expérience et sont devenues des icônes. Dans le même temps, nous avons des gens qui ont fait partie de l’industrie et qui ont pourtant été épuisés. Kumar Gaurav a fait de grands débuts avec ‘Love Story’, mais sa carrière n’a pas décollé.

Pooja a également parlé de la lutte que sa fille Alaya F a affrontée avant de se lancer dans les films. Elle a partagé, «En fin de compte, il s’agit de vos efforts, de votre destin, de votre potentiel et de votre talent. Tout le monde travaille dur dans l’industrie; C’est une offre. Je pense qu’aujourd’hui, les choses sont beaucoup plus transparentes qu’elles ne l’ont jamais été. Vous devez aller auditionner, ma fille sait combien d’auditions elle a dû faire, et combien de rejets elle a dû affronter avant d’être réellement acceptée dans les films. Elle a tout obtenu par son mérite. Vous pouvez peut-être lancer l’argument du népotisme si les gens ont utilisé leur attraction.

Elle a également gardé son point de vue sur le népotisme et a partagé, «Je dois passer une audition pour avoir un rôle dans ‘Masaba Masaba’. Le monde extérieur peut le voir comme un droit, mais c’est parce qu’il choisit de le voir comme ça. Les gens envient les gens qui ont un certain privilège. Et oui, bien sûr, nous sommes privilégiés, mais cela ne veut pas dire que quiconque jettera quelqu’un parce qu’il y a l’enfant de quelqu’un. De nombreux outsiders se voient offrir ces opportunités, et je pense que c’est fantastique.