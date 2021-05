Pooja Bedi BRISE LE SILENCE sur les rumeurs selon lesquelles sa fille Alaya F sortirait avec le petit-fils de feu Bal Thackeray, Aaishvary Thackeray

L’actrice de Bollywood Alaya F, qui a fait ses débuts avec Saif Ali Khan et la vedette de Tabu ‘Jawaani Jaaneman’, sortirait avec le petit-fils de feu Shiv Sena, le chef suprême de Bal Thackeray, Aaishvary Thackeray. Les rumeurs ont éclaté après qu’Alaya ait été cassée avec Aishwary célébrant son 22e anniversaire à Dubaï. Plus tard, à plusieurs reprises, les deux ont été vus passer du temps ensemble. En fait, plus tôt en février, Alaya, Aaishvary et la mère de ce dernier, Smita Thackeray, ont été arrêtées alors qu’elles sortaient pour déjeuner ensemble.

Auparavant, Alaya avait rejeté les rumeurs selon lesquelles Aaishvary était un « ami proche de la famille ». Cependant, maintenant, la mère de l’actrice, Pooja Bedi, s’est ouverte sur les rumeurs de rencontres de sa fille.

Sans confirmer ni nier les rumeurs, Pooja a déclaré dans une récente interview qu’il y aurait toujours des spéculations sur la vie personnelle d’Alaya.

«À mon époque, les choses étaient si différentes! Il fallait être sans petit ami, vierge et célibataire. Aujourd’hui, chaque être humain a le droit d’avoir une vie personnelle», a-t-elle déclaré au Times of India.

Elle a ajouté: « Kareena Kapoor Khan se porte bien même après le mariage. Donc, je dirais, il y a eu un changement radical dans l’industrie et cela s’est produit parce que la mentalité du public a radicalement changé, grâce aux médias sociaux. »

Auparavant, répondant aux rumeurs de sortir avec Aaishvary, Alaya avait dit à TOI: « C’est un très bon ami. Je sais que c’est un cliché à dire, mais nous sommes de très bons amis de la famille. Nos mamans se connaissent, mon grand-père connaît sa mère. , nous nous connaissons depuis très longtemps. C’est juste maintenant que les médias remarquent une photo de nous ensemble et supposent qu’il se passe quelque chose. Nous donnons des cours de théâtre depuis très longtemps, et allons aussi à des cours de danse ensemble; si les paparazzi nous avaient cliqué plus tôt, ils auraient beaucoup plus de photos. C’est pourquoi nous sommes obligés de cliquer ensemble; je le trouve assez drôle. «

Pendant ce temps, Pooja Bedi était récemment dans l’actualité pour ses remarques sur COVID. Elle avait laissé entendre que porter un masque et rester à la maison à cause de la pandémie était une forme d’emprisonnement. Cependant, elle a été brutalement harcelée en ligne et accusée d’avoir des droits et des privilèges lorsqu’elle a publié des photos de Goa et a exhorté tout le monde à vivre librement et sans crainte.