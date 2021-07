‘Poo bomber’, 50 ans, qui a tourmenté la vie de ses voisins pendant 25 ans est interdit d’uriner et de déféquer en public

Une FEMME qui « bombarde de caca » la propriété de son voisin depuis 25 ans n’a pas le droit « d’uriner ou de déféquer » dans un espace ouvert.

La police du Cheshire a demandé avec succès une ordonnance de comportement criminel contre Amanda Lee, 50 ans.

Amanda Lee, 50 ans, a une liste de condamnations comprenant des comportements antisociaux, du harcèlement et des atteintes à l’ordre public

Lee, de Mount Pleasant, Crewe, compte 15 condamnations allant de 1996 à 2018.

Il s’agit notamment d’incidents de comportement antisocial, de harcèlement et d’atteinte à l’ordre public.

Maintenant, la police a obtenu le CBO qui lui interdit de se livrer à certains comportements, notamment d’uriner et de déféquer dans un espace ouvert.

Ils l’ont également accusée d’avoir causé des problèmes à plusieurs reprises et d’avoir passé des appels importuns au 999.

Si elle ne respecte pas les conditions, elle risque jusqu’à cinq ans de prison.

Le tribunal de première instance du Cheshire du Sud a imposé le CBO lors d’une audience cette semaine.

Les cinq conditions sont : « Ne pas être en possession d’alcool dans un contenant ouvert dans la zone d’exclusion (la zone bordée par Vernon Way, West Street, Hightown, Browning St, Richard Moon St, Flag Lane, Dunwoody Way et Oak St) .

ORDONNANCE PÉNALE

« Ne pas utiliser un langage abusif ou un comportement menaçant dans un lieu public. Cela inclut l’utilisation d’un chien pour menacer ou intimider les gens.

« Ne pas contacter la police au 999 ou au 101 ou par quelque moyen que ce soit (y compris en utilisant un tiers pour contacter la police en son nom) à moins qu’elle n’ait une raison valable de le faire Ne pas uriner ou déféquer dans un espace ouvert, public ou privé Ne pas entrez dans la cour de Preece.

Le PC Alex Barker, de l’équipe de gestion des battements de Crewe, a déclaré: « Une ordonnance de comportement criminel est demandée une fois que toutes les voies raisonnables ont été explorées concernant les récidivistes.

« Dans ce cas, l’attitude et le comportement de Lee perdurent depuis les années 1990 et elle a été condamnée à plusieurs reprises pour des incidents ayant un impact considérable sur les résidents.

« Elle n’a constamment montré aucune considération pour les actions qu’elle a commises sur les autres.

« Il arrive un moment où vous devez dire que c’est assez et prendre des mesures supplémentaires pour protéger la communauté et les entreprises de la région. »

Il a ajouté que Lee avait été informé que c’était une infraction pénale de violer les termes d’un CBO.

Toute personne qui la voit enfreindre les termes de son CBO est priée de le signaler à la police du Cheshire en appelant le 101.