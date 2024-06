Pontifications d’après-match : erreurs critiques

Gagner sur la route en MLS est toujours difficile. C’est un cliché, mais c’est aussi vrai. Mais il est rare que les équipes obtiennent de meilleures opportunités que celles que les Sounders de Seattle ont eu samedi.

Le Sporting KC est entré dans le match sur une série de 10 matchs sans victoire, perdant sept fois de suite et n’avait réclamé que six points lors de ses huit premiers matchs à domicile. Aucune équipe de la Conférence Ouest n’a eu moins de points à domicile.

Les Sounders ont même fait leur part pour couper tout vent disponible des voiles du Sporting en marquant un but précoce. Le but de Jordan Morris à la 12e minute était exactement le genre de jeu qui avait le potentiel de ruiner émotionnellement le Sporting, car il s’est produit lorsque la défense a tardé à réagir à un coup franc. Cela a permis à João Paulo de placer un ballon parfaitement pondéré par-dessus, et Morris a couru devant ses défenseurs pour le faire passer devant Tim Melia.

Au lieu d’augmenter la pression, les Sounders ont fait marche arrière. Dans les 60 minutes environ entre le but de Morris et le carton rouge décisif de Reed Baker-Whiting, les Sounders ont été dominés 11-6 et semblaient plutôt satisfaits de chercher des opportunités de contre-attaque.

Même si ce n’est pas une stratégie totalement indéfendable dans la plupart des matchs sur route, elle souligne une passivité qui semble désormais imprégner l’approche des Sounders. Selon à peu près tous les paramètres, le Sporting a été l’une des pires équipes de la ligue cette année. Leur .97 xG pour 90 est le deuxième chiffre le plus bas de la MLS, ils sont entrés dans le match après avoir accordé 18 buts à domicile, le pire de la ligue, et ils le font avec une défense qui n’est pas particulièrement agressive (seules six équipes autorisent plus que leurs 14,1 passes par action défensive). De plus, les Sounders sont entrés dans ce match avec 10 jours de repos et ont eu la chance de bénéficier d’un temps ni particulièrement chaud ni humide.

Les Sounders ont répondu en établissant leur ligne de confrontation la plus basse de tous les matchs cette saison et semblaient généralement tout aussi à court d’idées en attaque que toute l’année.

Sporting de Kansas City 2 : 1Seattle Sounders FC ▫ Interceptions : 2 – 4

▫ Défis : 11 – 3

▫ Autorisations : 14 – 28

▫ Récupérations : 44 – 32

▫ Pass bloqués : 6 – 4

▫ Tacles : 13 – 26#SKCvSEA pic.twitter.com/OW5pgkDgXz – Statistiques et analyses MLS 📊⚽️ (@mlsstat) 9 juin 2024

Je suis sûr que cela est au moins quelque peu influencé par le carton rouge, mais l’entraîneur-chef Brian Schmetzer ne s’est pas rendu service en choisissant d’attendre aussi longtemps qu’il l’a fait pour effectuer des remplacements. Le plus important a été Baker-Whiting, qui a connu plusieurs moments véritablement brillants mais n’aurait pas dû rester sur le terrain assez longtemps pour obtenir son deuxième jaune. Faisant son premier départ depuis fin 2023, Baker-Whiting aurait probablement dû être retiré peu de temps après avoir décroché son premier jaune à la 61e minute. Raúl Ruidíaz – qui n’a réalisé que quatre passes, un tir spéculatif et deux actions défensives en seconde période – aurait probablement dû être remplacé par Léo Chú alors que le match était encore à gagner.

Le moment évident pour effectuer ces remplacements a été la 70e minute, lorsque le match a été arrêté en raison d’une blessure de Daniel Salloí. L’entraîneur-chef du Sporting, Peter Vermes, a senti l’ouverture et a procédé à trois changements, dont Alenis Vargas. Apparemment, Vermes a donné à Vargas l’instruction explicite d’attaquer Baker-Whiting, qu’ils savaient relativement inexpérimenté, ressentant probablement une certaine fatigue et assis sur un carton jaune. Schmetzer, en revanche, a attendu pour effectuer son premier remplacement jusqu’à ce que Baker-Whiting soit expulsé.

Étant donné que Ruidíaz a eu du mal à influencer positivement l’un des cinq derniers matchs – depuis qu’il a marqué le but vainqueur contre les Timbers de Portland – j’étais particulièrement curieux de savoir ce que Schmetzer pensait de la performance de son numéro 9 titulaire.

« Il n’a pas été impliqué autant que je l’aurais souhaité », a déclaré Schmetzer. «Je ne sais pas quel sera le résultat final. Il va falloir penser à des changements. Mon intuition est que nous avions besoin de plus de lui, nous avons besoin de plus de [all the Sounders’ top players].»

Malgré tous ces problèmes, les Sounders auraient quand même dû sortir de ce match avec au moins un point. Leur échec est principalement dû à la performance d’un joueur qui a été leur pilier pendant la majeure partie de la dernière décennie. Sur le premier but, Stefan Frei prend une main solide sur la frappe spéculative de Johnny Russell à environ 25 mètres mais ne parvient pas à la retenir hors du filet. Le gagnant du jeu est encore pire. Bien que Cody Baker soit battu sur la passe qui place Vargas dans la surface de réparation, les Sounders ont si bien couvert la réduction que Frei n’a qu’à se soucier du tireur. Pourtant, Vargas parvient à placer le tir sans angle dans les jambes de Frei. La valeur xG combinée sur les deux buts du Sporting était de 0,04.

Ce qui est vraiment génial dans tout cela, c’est la façon dont les sondeurs ont si bien couvert la réduction que Frei est capable de se concentrer entièrement sur le tir. Il a le poste totalement couvert. Je pense que c’est peut-être le but le plus doux qu’il ait jamais accordé. pic.twitter.com/udfO4uraoZ – Jérémie Oshan (@JeremiahOshan) 9 juin 2024

Autoriser des buts comme celui-ci est évidemment toujours mauvais, mais ils sont absolument mortels lorsque les Sounders ont du mal à marquer autant qu’ils le sont actuellement. C’était la 12e fois en 17 matchs que les Sounders ne parvenaient pas à marquer plus d’un but et ils se classent actuellement avant-derniers de toute la MLS avec 0,82 buts sans pénalité toutes les 90 minutes.

À leurs problèmes de score s’ajoute l’incapacité des Sounders à créer de manière fiable les pistes qu’ils obtiennent. Les Sounders n’ont désormais pas réussi à remporter cinq matchs au cours desquels ils ont marqué en premier, ce qui leur a coûté 12 points cette saison (à égalité au quatrième rang de la MLS). Dans quatre de ces matchs, ils ont perdu des points après avoir reçu un carton rouge.

À mi-chemin de la saison, les Sounders ont sérieusement besoin d’une introspection. Leurs dirigeants vétérans commettent des erreurs critiques, leurs joueurs les mieux payés ne respectent pas leurs contrats et leurs jeunes prometteurs sont trop souvent mis dans des positions d’échec.

« La vérité est que c’est plus notre faute que leur capacité à marquer », a déclaré João Paulo, clairement frustré, lors de la conférence de presse d’après-match. « C’est juste un manque de concentration. Nous devons être plus précis dans ces jeux. En fin de compte, ces moments font la différence.