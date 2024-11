Pontiac Trans Am 1978 personnelle de Burt Reynolds

Il s’agit d’une Pontiac Firebird Trans Am 1978 modifiée qui appartenait personnellement à Burt Reynolds, l’homme qui a fait de la Trans Am une légende après en avoir conduit une dans le film de 1977. Smokey et le bandit.

Reynolds aurait acheté cette voiture à la fin des années 1970, à peu près au moment du tournage du film, et l’aurait possédée jusqu’en 2010, date à laquelle il l’aurait offerte à son jardinier. La voiture est désormais équipée d’un V8 modifié de 5,7 litres, d’une transmission manuelle à 6 vitesses et d’une série d’autres améliorations.

Faits en bref – Une Trans Am 1978 appartenant à Burt Reynolds

« Smokey et le bandit » mettait en vedette une Trans Am de 1977 dans un rôle principal aux côtés de Reynolds, Sally Field et Jackie Gleason. Le succès du film a considérablement stimulé les ventes de Trans Am, consolidant ainsi son statut d’icône de la culture pop et de symbole des muscle cars américaines à la fin des années 1970.

Sous le propriétaire actuel, cette Trans Am a été améliorée avec un V8 de 5,7 litres doté d’un arbre à cames Comp Cams, d’un système serpentin CVF Racing et d’une injection de carburant Fi-Tech, ainsi que d’une transmission manuelle Tremec à 6 vitesses, de freins à disque Wilwood et d’un Heidts. suspension arrière à quatre bras.

La voiture est maintenant en vente sur Bring a Trailer from Indiana, équipée de mises à jour supplémentaires comme un levier de vitesses Hurst, des jauges Dakota Digital, la climatisation et un système d’échappement de rechange. Il est livré avec un titre Indiana et est disponible aux enchères.

Smokey et le bandit

Il y a des moments où une certaine voiture apparaît dans un film et devient à elle seule un personnage majeur, pensez à des exemples comme la DB7 de James Bond, la Parti en 60 secondes Eleanor et la Highland Green Mustang de Bullitt. L’un des meilleurs exemples est peut-être la Pontiac Trans Am de 1977 du légendaire film de câpres de Burt Reynolds, Smokey et le bandit.

Vidéo ci-dessus : Ceci est la bande-annonce officielle de « Smokey and the Bandit ». Le film deviendra le deuxième film le plus rentable de 1977 après « Star Wars », avec 127 millions de dollars pour un budget de 4,3 millions de dollars.

Dans Smokey et le bandit la voiture joue un rôle absolument crucial, aux côtés des stars du film, Reynolds, Sally Field, Jerry Reed et Jackie Gleason.

L’intrigue suit « Bandit » (Reynolds), un chauffeur de camion charismatique, alors qu’il tente de transporter 400 caisses de bière Coors illégale de Texarkana, au Texas, à Atlanta, en Géorgie, en 28 heures.

Bandit fait équipe avec son ami Cledus « Snowman » Snow (Reed), qui conduit le camion, tandis qu’il conduit une Pontiac Trans Am noire pour détourner l’attention de la police. En chemin, Bandit récupère une épouse en fuite nommée Carrie (Field), ce qui déclenche une poursuite à travers le pays menée par l’implacable shérif Buford T. Justice (Gleason).

Le film est plein de poursuites en voiture, d’humour ironique et de charme sudiste. Il deviendra un succès surprise au box-office, rapportant le deuxième plus haut rendement au box-office pour 1977 après un film de science-fiction peu connu intitulé Guerres des étoiles qui a fait ses débuts la même année.

Reynolds et Field étaient déjà des acteurs bien connus au moment où ils sont apparus dans Fumédonc la véritable star du film était la Trans Am. Les ventes de la voiture américaine distinctive monteront en flèche après les débuts du film, passant de 46 700+ en 1976 à 68 745 en 1977, 93 341 en 1978 et un étonnant 117 108 en 1979.

La Pontiac Trans Am 1978 présentée ici

La voiture que vous voyez ici est une Pontiac Trans Am 1978 qui appartenait à Smokey et le bandit l’acteur principal Burt Reynolds pendant plus de 30 ans, de la fin des années 1970 jusqu’en 2010. Reynolds aurait offert cette voiture à son jardinier, signe qu’il devait le tenir en haute estime.

Le jardinier vendra plus tard la voiture à un membre de la famille et en 2021, elle sera achetée par le propriétaire actuel (aujourd’hui vendeur). En possession du propriétaire actuel, la voiture a été considérablement améliorée, un nouveau V8 de 5,7 litres a été installé, ce moteur a été amélioré avec un arbre à cames et des ressorts de soupape Comp Cams, un système serpentin CVF Racing et un système d’injection de carburant Fi-Tech.

Les améliorations ne se sont pas limitées à ce qui se trouve sous le capot, la voiture a également reçu des freins à disque Wilwood aux quatre coins, ainsi que des coilovers réglables, une configuration Heidts à quatre bras à l’arrière. La puissance est renvoyée via une transmission manuelle Tremec à 6 vitesses et un arrière avec un jeu de vitesses 3,73:1.

Les mises à jour supplémentaires à ajouter à la longue liste ci-dessus incluent l’installation d’un levier de vitesses Hurst, de la climatisation, de l’instrumentation Dakota Digital et d’un système d’échappement de rechange avec un tuyau en X et des sorties quadruples.

La voiture est maintenant proposée sur Bring a Trailer à Churubusco, Indiana avec un titre Indiana. Si vous souhaitez en savoir plus ou vous inscrire pour enchérir vous pouvez visiter la liste ici.









































