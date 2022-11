Pontiac Le Mans 1964 – Shaw Local

La Pontiac Le Mans de taille moyenne de 1964 était un changement de carrosserie et de plate-forme par rapport au modèle compact de 1963. Des chapitres peuvent être écrits sur Le Mans, mais sa véritable prétention à la gloire a été rebaptisée par John DeLorean, ajoutant une plus grande centrale électrique et devenant la légendaire GTO, dont volumes ont été écrits.

J’ai été attiré par ce spectaculaire Le Mans lors du dernier grand salon automobile de la saison début octobre au parc des expositions du comté de Grundy. En recherchant le propriétaire de cette voiture meilleure que l’originale, je n’ai pas été complètement surpris de découvrir qu’il s’agissait de Marvin Minarich. Il exploite un atelier à Morris qui est capable de ce niveau de restauration automobile.

Marvin a appris ses compétences de son père obsédé par le Pontiac, Marvin Sr., que je connais depuis longtemps. La pomme ne tombe pas loin de l’arbre et ce magnifique Le Mans en est un parfait exemple.

Photos par Steve Rubens – 1964 Pontiac Le Mans Arrière

Marvin Jr. a trouvé cette Le Mans déjà bien conservée il y a quelques années sur eBay, elle était entreposée dans le Delaware. Il a expliqué qu’il avait trouvé une GTO originale de 1964 qui était, franchement, trop belle pour continuer à rouler avec sa peinture d’origine.

Soucieuse du détail et de la rareté, cette Le Mans a bénéficié d’une restauration et d’une remise en peinture de sa peinture rouge Sunfire d’origine et très inhabituelle. Combiné avec son intérieur blanc immaculé et sa capote décapotable, il est tout simplement saisissant. Celui qui a initialement commandé cette magnifique voiture a dû rater l’introduction de la GTO de 1964, car la feuille de construction dépassait probablement le prix d’une nouvelle GTO à l’époque.

À titre de référence, le prix de base d’un cabriolet Le Mans était de 2 800 $, soit à peine 300 $ de moins qu’un cabriolet GTO de base !

Photos par Steve Rubens – 1964 Pontiac Le Mans Intérieur

Si vous étiez un fan de Pontiac à la fin de 1963, il y avait un facteur wow quand vous avez vu cette nouvelle carrosserie élégante de 1964. C’était un changement rafraîchissant par rapport au modèle compact de 1963 qui s’accrochait au dernier vestige du style criard des années 1950.

Vous pouvez commander un toit rigide Le Mans économique avec une transmission automatique à six cylindres et une partie arrière «ouverte». L’extrémité arrière «ouverte» distincte indiquait qu’une seule roue propulsait la voiture à partir du différentiel. Je peux imaginer le concessionnaire se frotter les mains tout en se léchant les lèvres et en cochant la liste des options haut de gamme pour cette magnifique voiture.

Les mises à niveau commencent par le V8 de 326 pouces cubes et la transmission super turbine 300, qui dans la langue vernaculaire Chevy est un Power Glide à deux vitesses, et un différentiel Safe-T-Track super inhabituel (positraction dans le langage Chevy) avec un ultra-route-croisière 2.56 à 1 rapport de vitesse.

Photos de Steve Rubens – Moteur Pontiac Le Mans 1964

Safe-T-Track, également connu sous le nom de “posi”, signifie que les deux roues arrière entraînent la voiture pour une meilleure traction et de meilleures performances. Sont également inclus les sièges baquets sportifs en parchemin blanc avec avocat central, levier de vitesses au sol et volant à quatre branches super cool en option.

Bien sûr, on ne saurait trop insister sur la pièce de résistance de ce Mans, le glaçage à la vanille sur ce délicieux gâteau à la lavande, la parfaite capote blanche. Cette Pontiac Le Mans hautement optionnelle d’usine est vraiment unique en son genre à partir de 1964.