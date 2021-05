Pont sur le fleuve Mississippi fermé pour réparation après que les inspecteurs ont découvert MAJOR CRACK, le transport fluvial s’arrête – RT USA News

Les responsables du Tennessee ont fermé un pont enjambant le fleuve Mississippi, après que les inspecteurs aient trouvé une fissure dans sa structure. La fermeture a retardé le trafic fluvial vital et rappelle la dégradation des infrastructures américaines.

Construit dans les années 1960 et renforcé au cours des deux dernières décennies, le pont Hernando de Soto porte l’Interstate 40 sur le fleuve Mississippi entre West Memphis, Arkansas et Memphis, Tennessee. Pas moins de 50 000 véhicules, dont plus de 9 000 camions, utilisent le pont chaque jour, ont indiqué des responsables.

Cependant, le département des transports du Tennessee (TDOT) a fermé le pont mardi, après qu’une inspection de routine a trouvé une fissure dans sa structure en acier.

BREAKING NEWS: Ce sont des photos de la fissure trouvée dans le pont Hernando de Soto I-40. Nous comprenons maintenant pourquoi ils ont dit que cela aurait pu conduire à un «événement catastrophique». pic.twitter.com/OQhkYBmQvv – George Brown (@georgebrownmem) 12 mai 2021

Alors que le trafic routier était dirigé pour traverser le puissant Mississippi via le pont Memphis-Arkansas situé à proximité, la navigation sur le fleuve a été complètement interrompue. « jusqu’à nouvel ordre, » par une déclaration de TDOT mardi après-midi.

L’ingénieur en chef de TDOT, Paul Degges, a déclaré mercredi aux journalistes qu’il « Pourrait être des mois plutôt que des semaines » avant que le pont ne soit réparé. L’inspection qui a révélé la fissure, effectuée tous les deux ans, est en cours.

Une fissure à Memphis pourrait avoir des implications nationales. Le Tennessee est bordé par huit États, et plus de marchandises sont transportées par camion à travers le Tennessee que par tout autre État américain. En outre, 500 millions de tonnes de marchandises expédiées – y compris du pétrole, des céréales, du fer et de l’acier – sont transportées le long du fleuve Mississippi chaque année.

Des rapports dans les médias locaux ont déclaré mercredi que plusieurs barges étaient déjà sauvegardées sur la rivière.





Aussi sur rt.com

La pénurie de carburant aux États-Unis « NIGHTMARE » est une conséquence directe de terribles décisions politiques – analyste







La fissure est le dernier snafu infrastructurel à frapper les États-Unis, quelques jours après qu’une attaque de ransomware a fermé un pipeline de carburant vital le long de la côte est, et des mois après que les tempêtes hivernales aient paralysé le réseau électrique du Texas.

Selon l’American Society of Civil Engineers, 43% des routes américaines sont en «État médiocre ou médiocre», et 46.154 ponts sont «Structurellement déficient». Hormis les cas les plus déficients, près de 231000 ponts dans les 50 États ont besoin de travaux de réparation et de préservation, un processus que l’ASCE estime qu’il faudra jusqu’en 2071 au rythme actuel d’investissement.

Le président Joe Biden a promis de réviser l’infrastructure en ruine des États-Unis avec une facture de dépenses de 2,2 billions de dollars. Cependant, le projet de loi ne cible que 10000 ponts, plus les 10 «Les grands ponts les plus importants sur le plan économique» pour la réparation, et allouerait un peu plus de 600 milliards de dollars à l’infrastructure physique en général (ou 115 milliards de dollars si les dons à Amtrak, les initiatives de sécurité routière et d’autres projets élargissant la définition de « infrastructure » sont supprimés), bien loin des 2,6 billions de dollars l’ASCE dit est nécessaire.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!