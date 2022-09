Le pont rouge, blanc et bleu qui transporte le County High 57 sur la rivière Vermilion à l’est de Leonore sera remplacé en 2023.

Le conseil du comté de La Salle a approuvé son programme d’amélioration des routes du comté lors d’une réunion lundi après-midi, qui comprend le remplacement du pont rouge, blanc et bleu, ainsi que le pont de Little Indian Creek, le pont de Pecumsaugan Creek et un pont dans le canton d’Otter Creek.

D’autres projets inclus dans le programme comprennent des projets de revêtement de scellant, des accotements en gravier et des remplacements et revêtements de ponceaux.

L’ingénieur du comté, Don Ernat, a déclaré que le pont rouge, blanc et bleu sera fermé pendant environ un an à un an et demi pendant son remplacement.

Le coût total de remplacement du pont sera de 5 465 000 $, bien que la part du comté soit de 1 093 000 $. Le gouvernement fédéral couvre le reste du projet.

Le coût total des projets approuvés lundi est de 18 389 612 $. Cela couvre 26 projets distincts.

Sept projets d’entretien de ponts à travers le comté ont également été approuvés lors de la réunion, pour un coût total de 723 000 $.