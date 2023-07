Pont reliant la Russie à la Crimée fermé après l’attaque de missiles ukrainiens | Nouvelles du monde

Le missile aurait été intercepté par les Russes du côté de Crimée du pont (Photos : Crimea Credit Mash/East2West News) Une attaque de missiles ukrainiens a forcé un passage majeur reliant La Russie à la Crimée annexée pour fermer temporairement. La circulation a été interrompue dans les deux sens du pont de Kertch après que les forces aériennes russes ont déclaré avoir abattu une roquette dans la région. L’Ukraine a utilisé un « missile modernisé d’un complexe S-200 d’une portée d’environ 250 milles », a rapporté le groupe de réflexion russe Rybar. L’arme a été abattue dimanche du côté de Kertch – ou de Crimée – du pont de 10 milles, selon les rapports. Il semble qu’il n’y ait eu aucune victime, mais tout dommage au pont sera considéré comme un coup dur pour Moscou. Le pont est largement considéré comme un projet de vanité pour Vladimir Poutine, qui a ordonné la construction du passage à 3 milliards de livres sterling après avoir illégalement envahi la Crimée en 2014. Il a été gravement endommagé en octobre dernier lorsqu’un « camion piégé » a explosé et tué au moins trois personnes, ont déclaré des enquêteurs russes à l’époque. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Le missile a été abattu sans faire de victimes, a déclaré le gouvernement de Crimée (Photo : Mash/East2West News)



Le pont de Kertch a été gravement endommagé lorsqu’un camion a explosé alors qu’il le traversait en octobre dernier (Photo: AFP via Getty Images) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a précédemment déclaré que son gouvernement « n’avait pas ordonné » l’attaque, mais sa vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a apparemment reconnu sa responsabilité au cours du week-end. Dans le cadre d’une liste de 12 réalisations ukrainiennes publiée sur Telegram, il a déclaré: « Il y a 273 jours, (nous) avons lancé la première frappe sur le pont de Crimée pour perturber la logistique russe ». Sergey Aksyonov, chef des pro-russes gouvernement en Crimée, a déclaré: «Dans la région de Kertch, les forces de défense aérienne ont abattu un missile de croisière. Pas de dégâts ni de victimes. « Je demande à chacun de rester calme et de ne se fier qu’à des sources d’informations fiables. » La Russie craignait déjà que les combattants mécontents de Wagner, qui se sont retournés contre Poutine, ne tentent de détruire le pont. Le pont de 3 milliards de livres sterling et de 10 miles a été construit après l’annexion illégale de la Crimée (Photo: Metro.co.uk) La semaine dernière, les touristes se dirigeant vers la péninsule de la mer Noire ont dû faire face à de graves retards pouvant aller jusqu’à sept heures, car chaque véhicule était soumis à des contrôles de sécurité stricts. Les gardes sont allés à l’extrême, notamment en envoyant des enfants passer des radiographies et en inspectant chaque section des voitures, comme les boîtes à gants, selon le service d’information aux citoyens InformNapalm. Maintenant, les chaînes de guerre russes discutent de la possibilité que l’armée ukrainienne se tourne à nouveau vers le pont. Kyiv a déjà fait une vidéo destinée aux Russes qui planifient des vacances en Crimée, les avertissant de « rester à l’écart ». Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

Le clip un peu bizarre, qui a été publié par le ministère ukrainien de la Défense, commence par la question : « De grands projets cet été ? » Cela commence comme une publicité budgétaire avec des clips granuleux de surfeurs dans l'eau, avec des légendes qui disent : « Un avis de voyage est en vigueur pour certaines plages. « Nous vous avions prévenu l'été dernier de rester à l'écart de la Crimée. » La vidéo passe ensuite soudainement à des images d'explosions et de touristes fuyant les attaques de missiles. Une femme russe est également représentée en train de pleurer à l'arrière d'une voiture. « Nos prévisions saisonnières annoncent un temps orageux », prévient-il enfin avant de se terminer par des éclairs.

