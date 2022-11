Pont du Gujarat : ce que nous savons de l’effondrement mortel d’un pont en Inde

CNN

La mort de 135 personnes dans l’effondrement d’un pont suspendu à câble dans l’État indien du Gujarat, dans l’ouest de l’Inde, est l’une des pires tragédies de sécurité publique à avoir frappé le pays ces dernières années.

Alors que les autorités enquêtent sur l’incident, des questions ont été soulevées sur la façon dont l’étroite passerelle s’est effondrée et sur le rôle d’une entreprise de fabrication d’électricité chargée d’entretenir la structure de l’époque coloniale, qui n’a rouvert au public que la semaine dernière après des réparations.

Voici ce que nous savons.

On estime qu’environ 200 personnes se trouvaient sur le pont traversant la rivière Machchhu dans la ville de Morbi lorsqu’il s’est effondré dans l’eau en contrebas le 30 octobre vers 18h30 heure locale, selon les autorités du Gujarat.

Au moins 30 enfants figuraient parmi les 135 tués, ont indiqué des responsables. On ne sait pas combien de personnes sont toujours portées disparues et les autorités n’ont pas publié de chiffre pour les blessés.

Un clip vidéo de 36 secondes partagé par l’administration du district du Morbi via l’affilié de CNN News-18 montre une grande foule de jeunes hommes rassemblés sur le pont dans les instants qui ont précédé son effondrement.

La vidéo semble montrer certains des hommes secouant le pont d’un côté à l’autre avant que la structure ne cède, plongeant les personnes qui se tiennent dessus dans la rivière.

Le ministre de l’Intérieur du Gujarat, Harsh Sanghavi, a déclaré le 31 octobre qu’un câble semble avoir cassé.

Des photos de la suite montrent des gens se rassemblant sur la berge à côté de la passerelle métallique mutilée, qui pendait à un angle aigu dans l’eau.

Les survivants et les témoins de l’incident meurtrier ont décrit des scènes de chaos.

“Des gens étaient suspendus au pont après l’accident, mais ils ont glissé et sont tombés dans la rivière quand il s’est effondré”, a déclaré à Reuters Raju, un témoin qui n’a donné qu’un seul nom. « Je n’ai pas pu dormir de toute la nuit car j’avais participé à l’opération de sauvetage. J’ai amené beaucoup d’enfants à l’hôpital.

Narendrasinh Jadeja, dont l’ami a perdu sept membres de sa famille, dont quatre enfants, a déclaré à Reuters : “Je ne peux pas exprimer à quel point je me sens en colère et impuissant”.

Le pont suspendu du Morbi a été construit pendant la domination britannique vers 1900 et mesure 230 mètres (755 pieds) de long et seulement 1,25 mètre (4 pieds) de large.

Pendant des décennies, c’est une attraction touristique populaire dans la ville riveraine, dont les rues pavées portent l’héritage architectural de la domination coloniale.

Le pont a été fermé pour six mois de rénovations en avril, selon le directeur général d’Oreva, un fabricant d’appareils électriques basé au Gujarat qui a supervisé les travaux de maintenance.

Lors d’une cérémonie de réouverture le 26 octobre, le directeur général dit aux journalistes la structure n’aurait pas besoin de travaux majeurs avant “huit à 10 ans”, selon une vidéo de l’événement publiée sur les réseaux sociaux.

Un comité d’enquête spécial de cinq personnes a été créé pour enquêter sur l’incident, a déclaré le ministre de l’Intérieur du Gujarat, Sanghavi, le 31 octobre.

Les opérations de recherche et de récupération menées par des centaines de membres du personnel des équipes nationales et nationales de secours en cas de catastrophe et de l’armée indienne se poursuivent.

Neuf personnes ont été arrêtées et font l’objet d’une enquête pour homicide volontaire, a annoncé la police d’État le 31 octobre. Tous les suspects sont associés à Oreva.

Ils comprennent deux managers, deux commis aux billets, deux sous-traitants et trois agents de sécurité, selon l’officier supérieur de police Ashok Kumar Yadav.

Depuis l’incident mortel, l’attention du public s’est tournée vers Oreva, une société basée à Ahmedabad, la plus grande ville du Gujarat.

Oreva a commencé comme horloger avant de se diversifier dans l’électronique, selon son site Web, qui décrit l’entreprise comme la “plus grande entreprise de fabrication d’horloges au monde” et “l’une des principales marques en Inde”.

CNN a contacté Oreva à plusieurs reprises, mais n’a pas reçu de réponse.

Le Premier ministre indien Narendra Modi devrait se rendre à Morbi le 1er novembre. Les familles des victimes recevront une indemnisation du Fonds national de secours du Premier ministre, a-t-il déclaré.

Le ministre en chef du Gujarat, Bhupendra Patel, a déclaré que le gouvernement de l’État fournirait l’équivalent d’environ 5 000 dollars d’indemnisation par famille du défunt et d’environ 600 dollars chacun pour les blessés.

Les crémations des victimes devraient commencer le 1er novembre.