Pont de Kertch : Pourquoi le pont de la Russie vers la Crimée est-il si important ?

Lundi, les forces ukrainiennes ont frappé le pont de Crimée, un lien clé qui relie la Russie continentale à la Crimée – que Moscou a illégalement annexé en 2014 et qu’il occupe depuis. Deux ont été tués dans l’explosion. La marine et les forces spéciales de Kiev ont mené l’attaque nocturne du bateau-drone, a déclaré un responsable ukrainien, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter d’opérations militaires sensibles.

C’est la deuxième fois que le pont est attaqué pendant la guerre, soulignant son importance stratégique pour l’Ukraine et la Russie. En octobre, une boule de feu géante a traversé le pont après l’explosion d’un camion, enflammant les réservoirs de carburant d’un train qui passait; le pont a été considérablement endommagé, entraînant des mois de travaux de réparation. Un responsable ukrainien a déclaré au Washington Post en octobre que l’explosion avait été orchestrée par les forces spéciales ukrainiennes.

Le pont, comme la péninsule de Crimée elle-même, a une valeur symbolique et stratégique pour la Russie, servant d’emblème d’identité et de puissance, en plus d’être un atout logistique et militaire. Voici ce que vous devez savoir sur le pont :

Qu’est-ce que le pont de Crimée ?

Le pont de Crimée, également connu sous le nom de pont de Kertch, est un projet d’infrastructure de 12 miles et 3,7 milliards de dollars avec deux voies parallèles : une route à quatre voies pour la circulation et une ligne ferroviaire à deux voies. La structure relie la Russie continentale à la Crimée, une péninsule que le président russe Vladimir Poutine a annexée à l’Ukraine en 2014. C’est le plus long pont d’Europe.

La Crimée, qui s’avance dans la partie sud de l’Ukraine continentale entre la mer Noire et la mer d’Azov, abrite 2 millions d’habitants. Après avoir envahi et annexé la péninsule, Moscou a organisé un référendum largement contesté sur le statut du territoire, affirmant qu’une écrasante majorité d’habitants souhaitait rejoindre la Russie. La majeure partie du monde considère toujours la Crimée comme faisant partie de l’Ukraine, seuls quelques pays reconnaissant la souveraineté de Moscou sur celle-ci.

La Russie a utilisé la Crimée comme point de départ sud pour son invasion de l’Ukraine. Le contrôle de la péninsule a également permis à la Russie de mener à bien son blocus naval en temps de guerre.

Le pont était considéré comme un projet d’infrastructure de renom pour Poutine. Il offre également un itinéraire en voiture vers la péninsule de Crimée, qui est un lieu de vacances d’été populaire pour les touristes russes qui se détendent dans les stations balnéaires et sur les plages de la mer Noire, tout en restant à l’intérieur des frontières autoproclamées de la Russie. L’attaque de lundi s’est produite au plus fort de la période des fêtes.

Où se situe le pont de Kertch ?

Le pont de Kertch relie la Crimée – qui partage une frontière terrestre avec la région de Kherson au sud de l’Ukraine – et la péninsule de Taman au sud-ouest de la Russie.

L’un des objectifs déclarés et atteints de l’invasion de l’Ukraine par la Russie est de créer un «pont terrestre» entre la Russie et la Crimée en occupant et en annexant illégalement quatre régions ukrainiennes – Lougansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson – à la frontière sud-est de l’Ukraine.

Quelle est l’histoire du pont qui relie la Russie et la Crimée ?

Le pont est considéré comme un projet personnel du président russe Vladimir Poutine, qui a inauguré le pont en 2018 lors d’une cérémonie télévisée qui a été couverte par les médias d’État russes. Poutine a conduit un camion Kamaz orange arborant des drapeaux russes sur le pont et a qualifié le projet achevé de « miracle ».

« A différentes époques historiques, même sous les prêtres tsars, les gens rêvaient de construire ce pont », a déclaré Poutine lors de la cérémonie d’ouverture.

De nombreux pays occidentaux ont immédiatement condamné la construction du pont, qu’ils considéraient comme une nouvelle violation de la souveraineté de l’Ukraine.

En 2016, le Département d’État a imposé des sanctions aux entreprises impliquées dans la construction du pont et à d’autres personnes liées. Poutine avait fait appel à un ami de longue date et partenaire de judo, Arkady Rotenberg, pour superviser sa construction coûteuse.

Pourquoi le pont est-il important pour la Russie ?

Le pont, et la Crimée elle-même, ont longtemps été une zone grise et un point d’éclair pour la Russie et l’Ukraine – une situation qui n’a fait qu’empirer pendant la guerre. L’Ukraine a fait de la perturbation du pont terrestre l’un des principaux objectifs de sa contre-offensive.

Stratégiquement et militairement, le pont est essentiel pour le Kremlin. Le pont a été pendant des années la seule liaison routière et ferroviaire de la Russie avec la Crimée occupée – un fait qui n’a changé qu’après l’invasion du territoire ukrainien du sud-est par les forces russes. Le pont a également servi de voie d’approvisionnement militaire clé, permettant aux forces russes d’approvisionner des bases dans les territoires occupés.

Le pont est également personnellement important pour Poutine et le Kremlin. Il symbolise la capacité de Poutine à réaliser de grands projets d’infrastructure et ses rêves de redonner à la Russie son ancienne grandeur. Fondamentalement, il est également emblématique des ambitions de la Russie de contrôler l’Ukraine et de consolider sa revendication sur la Crimée.

Mary Ilyushina, Robyn Dixon et Adam Taylor ont contribué à ce rapport.