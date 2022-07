Ponniyin Selvan: Voici quand Chiyaan Vikram reviendra à l’action

Hier, Chiyaan Vikram les fans ont appris la triste nouvelle que l’acteur a été admis à l’hôpital et qu’il n’assistera pas au lancement du teaser de Ponniyin Selvan : 1. Il y a eu des rapports selon lesquels l’acteur a subi une crise cardiaque, mais plus tard, son équipe a précisé qu’il avait juste une légère douleur à la poitrine et c’est pourquoi il a été hospitalisé. Les fans de l’acteur attendent avec impatience de le voir prochainement lors d’un événement public, et leur attente prendra finalement fin lundi (11).

Outre Ponniyin Selvan, Vikram sera vu dans Cobra qui devrait sortir le 11 août 2022. Les réalisateurs ont prévu un événement de lancement audio à Chennai lundi, et le réalisateur du film Ajay Gnanamuthu s’est adressé à Twitter pour confirmer que Chiyaan Vikram participera à l’événement.

Il a tweeté : “Le grand lancement audio de #Cobra le 11 juillet à #PhoenixMarketcityChennai avec la PRÉSENCE DE #CHIYAANVIKRAM Rendez-vous tous là-bas Une comédie musicale @arrahman.”

Eh bien, il semble que Chiyaan Vikram se remette bien et soit prêt à rebondir. Vous trouverez ci-dessous les tweets rédigés par le manager de l’acteur pour tenir ses fans informés de son état de santé.

Chers fans et sympathisants, Chiyaan Vikram souffrait d’un léger malaise à la poitrine et est traité pour la même chose. Il N’A PAS eu de crise cardiaque comme le prétendent faussement les rapports. Nous sommes peinés d’entendre des rumeurs à cet effet. Cela étant dit, nous vous demandons de lui donner 1/2 Suryanarayanan M (@sooriaruna) 8 juillet 2022

et la famille l’intimité dont ils ont besoin en ce moment. Notre cher Chiyaan va bien maintenant. Il sortira probablement de l’hôpital dans la journée. Nous espérons que cette déclaration apportera de la clarté et la confiance que les fausses rumeurs seront dissipées. 2/2 Suryanarayanan M (@sooriaruna) 8 juillet 2022

En parlant de Ponniyin Selvan, le teaser du réalisateur de Mani Ratnam est aimé de tous. Le film met également en vedette Karthi, Aishwarya Rai Bachchan et Trisha dans les rôles principaux. Le film devrait sortir le 30 septembre 2022.