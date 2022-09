Ponniyin Selvan, Varisu, Naane Varuvean et d’autres films tamouls à venir ne seront PAS examinés à la date de sortie ? Voici ce que nous savons

La Conseil des producteurs de films tamouls a récemment tenu une réunion gigantesque et interminable le dimanche 18 septembre, pour passer en revue et trouver des solutions aux multiples problèmes qui affligent actuellement le Industrie cinématographique tamoule. Parmi les nombreux sujets abordés, figurait en tête de l’ordre du jour la proposition de nouvelles lignes directrices pour un calendrier de Commentaires et influenceur des médias sociaux messages, ainsi que la réduction des faux rapports de collections au box-officele soutien aux petits films et comment maintenir un équilibre entre théâtres et OTT. Si toutes les directives proposées sont suivies, alors Ponnyyin Selvan, Varisu, Naane Varuvéen et plus gros à venir Films en tamoul pourraient vraiment en bénéficier, en particulier en ce qui concerne les critiques et la publication sur les réseaux sociaux.

Le Conseil des producteurs de films tamouls ne propose aucune critique pendant 3 jours

Parmi les nouvelles directives proposées, le Conseil des producteurs de films tamouls a suggéré qu’aucun critique ne devrait publier de critiques de films pendant 3 jours depuis le jour de la sortie. Non seulement cela est antidémocratique et constitue une violation majeure de la “liberté de la presse”, mais cela créera également un horrible précédent pour les années à venir. Cinéma tamoul. Cela ne veut pas dire que plusieurs critiques sont trop suffisants et n’existent que pour dénigrer délibérément les films, en particulier les films commerciaux, de masse, avec peu ou pas de connaissance de leur fonctionnement ou de compréhension de ce que veut le public, mais c’est fondamentalement ce que ‘la liberté de la presse’ représente. De plus, le conseil doit vraiment faire davantage confiance au public pour prendre la bonne décision.

Pas de publications sur les réseaux sociaux dans les cinémas, bonne nouvelle pour Ponniyin Selvan

La vedette de Dhanush Naane Varuvean, Thalapathy Vijay Varisu et la vedette de Chiyaan Vikram Ponniyin Selvan, d’autres grands films tamouls à venir pourraient également bénéficier énormément de la directive proposée sur les autres nouvelles de divertissement, où il a été suggéré que les influenceurs des médias sociaux et les chaînes YouTube ne devraient pas être autorisés à publier à partir de locaux du théâtre. Bien que cela ne tienne pas compte de la restriction de la “liberté de la presse”, car ces gars ne sont certainement pas des journalistes et les propriétaires de théâtres ont parfaitement le droit d’avoir le dernier mot sur leur propriété, encore une fois, personne ne peut être empêché de publier une fois qu’ils ont défini pied devant un théâtre dans une démocratie.