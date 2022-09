Ponniyin Selvan: Trisha Krishnan révèle pourquoi elle et Aishwarya Rai Bachchan ont été réprimandées par Mani Ratnam sur les plateaux

Trisha Krishnan se prépare actuellement pour la sortie du prochain magnum opus de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan. Outre Trisha, le film met en vedette une distribution d’ensemble de Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Karthi et Jayam Ravi dans les rôles principaux. Dans une nouvelle interview, Trisha a révélé qu’elle et Aishwarya avaient été réprimandées par Mani Ratnam sur les plateaux de tournage et que la raison en était hilarante.

Parlant de son expérience de travail avec Aishwarya, Trisha ne pouvait s’empêcher de faire l’éloge de l’ancienne Miss Monde. Elle trouve Aishwarya vraiment belle et a révélé qu’ils devaient se comporter comme des rivaux pour être en phase avec leurs personnages respectifs.

Cependant, Trisha et Aishwarya s’entendaient si bien qu’elles ne pouvaient s’empêcher de se parler. Leur ambiance amicale a irrité Mani Ratnam qui a ensuite parfois grondé les deux actrices car elles n’étaient pas censées s’aimer dans le film. Il leur a dit: “Écoutez, vous en prenez trop, arrêtez de parler, je ne peux pas avoir cette camaraderie pour ma scène.”

Trisha a ajouté qu’Aishwarya est belle à l’intérieur comme à l’extérieur, elle est très chaleureuse et travailleuse avec tous les acteurs avec lesquels elle a travaillé. Elle a dit qu’Aishwarya parlait à son chaste tamoul comme il faut le dire. Révélant la routine d’Aishwarya, Trisha a déclaré que l’actrice se lèverait à 2 heures du matin et se préparerait avec l’équipe. Trisha s’est sentie très honorée de partager l’espace écran avec elle.

Dans Ponniyin Selvan, Aishwarya joue le rôle de la reine Nandini tandis que Trisha sera vue comme la princesse Kundavai dans le film, qui est basé sur le roman tamoul classique Ponniyin Selvan de l’éminent écrivain Kalki. Ce sera l’un des projets les plus coûteux jamais entrepris dans le pays.