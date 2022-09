Ponniyin Selvan : Trisha appelle travailler avec Aishwarya Rai Bachchan difficile ; Voici pourquoi

Aishwarya Rai Bachchan est prête pour sa sortie du film sud Ponniyin Selvan avec Trisha qui est une grande fan de la reine de beauté. Cependant, Trisha Krishnan appelle travailler avec elle un défi car elle n’était pas censée l’aimer trop dans le film. Dans sa dernière interaction, on lui a demandé de partager son expérience de travail avec Aishwarya et elle a dit que, heureusement, elle a pu la rencontrer et interagir avec elle le premier jour du tournage. Trisha l’a appelée belle à l’envers et a dit que je n’avais même pas besoin de dire ça. “Le truc, c’est que c’était difficile parce qu’on n’est pas censés trop s’aimer dans ce film”. Cela dit, Trisha a même ajouté qu’ils se sont plutôt bien liés sur le plateau.

Trisha, qui ne peut pas se remettre de la beauté d’Aishwarya, a même dit qu’il y avait des moments où Mani sir (Mani Ratnam) disait: ” écoutez, vous parlez trop, arrêtez de parler, je ne peux pas avoir cette camaraderie pour ma scène ” . Trisha a conclu que c’était un honneur de travailler avec Aishwarya. Aishwarya Rai Bachchan revient à l’écran après 4 ans de congé sabbatique et la bande-annonce du film a laissé les fans très impressionnés. Parlant de travailler avec Mani Ratnam à Ponniyin Selvan, elle a dit qu’il est mon gourou et le remercie toujours pour cette opportunité encore une fois. et l’a appelé travailler avec Mani Ratnam son professeur et a dit qu’elle serait son élève pour la vie.

Ponniyin Selvan est un magnum opus où Aishwarya et Trisha sont les principales dames et se font face dans le film. Le film présente également Vikram et Sobhita Dhulipala dans des rôles importants. Les visuels de la bande-annonce sont envoûtants et les fans ne peuvent s’empêcher de devenir gaga devant la beauté éthérée d’Aishwarya.