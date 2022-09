Ponniyin Selvan : Rajinikanth révèle que Mani Ratnam a refusé de le choisir; Thalaivar voulait que Sridevi joue Kundavai avant Trisha Krishnan

Le cinéaste Ace Mani Ratnam a lancé la bande-annonce et l’audio de son opus magnum très attendu Ponniyin Selvan lors d’un événement étoilé à Chennai mardi. Il a réuni les légendes indiennes Rajinikanth et Kamal Haasan ainsi que les acteurs du film, notamment Aishwarya Rai Bachchan, Vikram, Trisha Krishnan, Naaser, Parhiban, entre autres. Lors du lancement, Rajinikanth a révélé qu’il souhaitait jouer dans le film, mais Mani Ratnam a décliné sa demande.

Rajinikanth a déclaré qu’il avait demandé à Mani Ratnam de donner le personnage de Periya Pazhuvettaraiyar en ajoutant qu’il ferait une apparition spéciale. Cependant, Mani Ratnam a déclaré que les fans de Rajini n’auraient pas accepté Thalaivar dans le rôle et qu’ils auraient critiqué le cinéaste pour cela. “N’importe qui d’autre aurait été d’accord, mais pas Mani. C’est Mani Ratnam”, a ajouté Rajini. Le film met en vedette R Sarathkumar dans le rôle de Periya Pazhuvettaraiyar.

La star de Kabali a également révélé que lorsqu’il avait lu l’histoire de Ponniyin Selvan, il avait imaginé Kamal comme Arulmozhivarman, Sridevi comme Kundavai, Vijaykanth comme Aditya Karikalan et Sathyaraj comme Pazhuvettaraiyar. Le film met en vedette Trisha dans Kundavai, Vikram dans Aditya Karikalan et Jayam Ravi dans Arulmozhivarman.

La bande-annonce de Ponniyin Selvan a réussi à garder les fans intrigués par sa grandeur, ses costumes dramatiques, son champ de bataille long, ses personnages intenses et ses scènes plus grandes que nature. Le casting a également marqué le public. Il reste maintenant à voir comment l’histoire du royaume de Chola se déroulera dans les théâtres et se connectera avec le public.