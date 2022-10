Ponniyin Selvan : Pourquoi Rajinikanth, Kamala Haasan, Vijay et d’autres géants de l’industrie cinématographique tamoule sont silencieux sur l’énorme succès du film Mani Ratnam ? Voici ce que nous savons

Le dernier Tamil Libération, Ponniyein Selvan fait non seulement des affaires dynamiques au box-officemais crée également plusieurs précédents pour le Industrie cinématographique tamoule. Après les âges, un gros billet Film tamoul est venu qui a d’abord et avant tout réussi à tenir le coup après une ouverture gigantesque, puis a même réussi un petit pic le jour 3 pour terminer le Collection Ponniyin Selvan au box-office sur une note tonitruante, après quoi le Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Karti et Jayam Ravi vedette, Ponniyin Selvan 1réalisé par Mani Ratnama réussi le test du lundi acide avec brio.

L’industrie cinématographique tamoule n’est-elle pas satisfaite de Ponniyin Selvan ?

Considérant tous les points de repère susmentionnés du Mani Ratnam dirigé PS1il est surprenant qu’un autre grand nom de Cinéma tamoul a encore fait l’éloge du film, d’autant plus que l’industrie le soutenait bec et ongles avant sa sortie, ce qui a en grande partie conduit à son énorme buzz. Eh bien, selon un rapport du site Web d’informations sur le divertissement Track Tollywood, il est tout à fait possible que la plupart des grands noms de Kollywood ne sont pas satisfaits du résultat de la vedette de Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Karthi, Jayam Ravi, mais ne font pas connaître leur mécontentement.

Avis sur Ponniyin Selvan

Pourquoi l’industrie cinématographique tamoule n’est-elle pas satisfaite de Ponniyin Selvan ?

Eh bien, ledit rapport n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles plusieurs biggies de l’industrie cinématographique tamoule pourraient être fâchés avec Mani Ratnam et Ponniyin Selvan, juste cela, ils ne sont peut-être pas impressionnés et c’est pourquoi aucun A-lister n’a encore fait l’éloge ce. Tout cela pourrait être faux et le rapport pourrait également être le fruit de l’imagination trop enthousiaste de quelqu’un ou de plusieurs personnes. Voyons si des éloges sortent dans les jours à venir et d’où…