Ponniyin Selvan Partie 1: La photo BTS d’Aishwarya Rai Bachchan en tant que reine de Pazhuvoor des décors du film Mani Ratnam laisse les fans hypnotisés

Actrice Aishwarya Rai Bachchan a été la plus belle femme du monde, littéralement, ayant eu son premier titre de gloire en tant que Miss Monde. Plus tard, elle a enchanté les cinéphiles pendant plus d’une décennie avec ses avatars d’écran séduisants. Après le mariage, Aishwarya RaiLes rôles à l’écran de sont devenus rares, mais elle est prête à faire un grand retour sur grand écran avec Director Mani Ratnamc’est Ponnyyin Selvanle même cinéaste qui l’avait lancée au cinéma avec Iruvar il y a toutes ces années. Le premier look de l’actrice de Ponniyin Selvan Partie 1 est déjà sortie et a séduit les téléspectateurs avec la façon dont elle y apparaît captivante.

Plus tôt, on avait appris que le cinéaste légendaire Mani Ratnam prévoyait de sortir les deux parties de son magnum opus, Ponniyin Selvan, dans un court laps de temps. En fait, la spéculation qui faisait le tour était que le réalisateur envisageait une date de sortie d’une durée de quelques mois à la Gangs of Wasseypur d’Anurag Kashyap pour son projet ambitieux, mettant en vedette une distribution pan-indienne stellaire, dont Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Jayam Ravi, Trisha Krishnan, Sarathkumar, Prakash Raj, Nizhalgal Ravi, Aishwarya Lekshmi et Mohan Raman. Alors, quand devrions-nous nous attendre à Ponniyin Selvan partie 1. Eh bien, les rapports affirment qu’une sortie de fin d’année est sur les cartes.

Madras Talkies de Mani Ratnam s’est rendu sur Twitter pour publier l’affiche. “La vengeance a un beau visage ! Rencontrez Nandini, la reine de Pazhuvoor !” la légende lue. Elle aurait un double rôle dans le film en tant que Nandini et Mandakini Devi. Peu de temps après la sortie, les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour féliciter l’acteur.