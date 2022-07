Ponniyin Selvan : la star de Vikram Kamal Haasan collabore avec Mani Ratnam après 35 ans depuis Nayakan

Le réalisateur Mani Ratnam est prêt à illuminer le grand écran avec son opus magnum tant attendu Ponniyin Selvan avec Aishwarya Rai Bachchan, Vikram, les stars tamoules Karthi, Jeyem Ravi, Trisha, Shobitha Dhulipala, Aishwarya Lakshmi, Jayaram et Vikram Prabhu dans des rôles majeurs . Et si l’on en croit les rapports, la star de Vikram, Kamal Haasan, va collaborer avec Mani Ratnam sur le projet.

Selon les rapports, Kamal Haasan a prêté sa voix pour raconter l’introduction du film. Les fabricants, cependant, n’ont pas encore fait d’annonce officielle à ce sujet. Si les informations s’avèrent vraies, Ponniyin Selvan (Ps-1) marquera la deuxième collaboration de Kamal Haasan et Mani Ratnam après 35 ans depuis la sortie de l’acteur-réalisateur avec Nayakan en 1987.

Le premier teaser de Ponniyin Selvan a récemment été mis en ligne et il a époustouflé tout le monde avec sa configuration historique grandiose et plus grande que nature et ses séquences d’action effrayantes. Le film, basé sur le roman de 1955 Ponniyin Selvan, de Kalki Krishnamoorthy est, selon Mani Ratnam, son chef-d’œuvre et il n’a pu le diriger qu’après plusieurs tentatives infructueuses.

Le roman est basé sur la période Chola du Xe siècle et les combats au sein du clan au pouvoir. Le rôle joué par les espions de l’empire, ses chefs militaires et la politique qui le sous-tend sont tous montrés dans le film. Le film épique a été réalisé avec un énorme budget de Rs 500 crore et doit sortir sur les écrans le 30 septembre.

Mani Ratnam lui-même a tenté de faire le film en 1999 et 2009 mais en vain. Plus tard, il a fait appel à Lyka Productions pour financer le film et ainsi le tournage du film a commencé. Ses propres Madras Talkies et Alirajah Subaskaran se sont également joints à la production du film.

Le scénario du film est écrit par Mani Ratnam avec Elango Kumaravel et les dialogues ont été écrits par B. Jayamohan, filmés par Ravi Varman et édités par Sreekar Prasad. La musique est chantée par AR Rahman. Le film a été tourné à travers l’Inde et quelques endroits en Thaïlande. Le tournage du film a commencé en décembre 2020 et s’est terminé en septembre 2021.