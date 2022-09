Chiyaan Vikram est parmi les plus grands noms du Sud. L’acteur se prépare maintenant pour le méga-budget Ponniyin Selvan : première partie. Les promotions ont déjà commencé. Il joue le rôle d’Aditya Karikalan dans le film réalisé par Mani Ratnam. Mais entre son emploi du temps chargé, Chiyaan Vikram a pris le temps d’assister au mariage du fils de son personnel d’entretien. Selon les rapports, ce personnel d’entretien travaille pour l’acteur depuis plus de 40 ans. Les images de l’événement sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Chiyaan Vikram gagne les cœurs en assistant à ce mariage

Sur les photos disponibles sur Twitter, on peut voir l’acteur vêtu d’une chemise blanche en soie accompagnée d’un veshti blanc à bordure dorée. Comme il porte les cheveux longs ces jours-ci, l’acteur a mis un serre-tête pour les maintenir en place. Il a salué tout le monde au mariage et a même béni le couple de jeunes mariés. D’après les photos, il semble qu’il ait également participé aux rituels du mariage. Le sourire éclatant sur son visage ajoutait à son charme.

.@chiyaan a assisté aujourd’hui au mariage de Deepak avec Varshini et a béni le jeune couple. Deepak est le fils de Mary, membre de la section d’entretien ménager de #ChiyaanVikramest la maison depuis plus de 40 ans. pic.twitter.com/75MSKiPqpN Praveen Musique Âme (@Chiyanpraveen91) 12 septembre 2022

Tout sur Ponniyin Selvan I

Parlant de Ponniyin Selvan I, le film met également en vedette Aishwarya Rai Bachchan, Jayam Ravi, Trisha, Shobhita Dhulipala, Vikram Prabhu, Prakash Raj et bien d’autres. C’est l’un des projets les plus ambitieux de Mani Ratnam qui aurait été réalisé avec le budget massif de Rs 500 crore plus. Il devrait sortir le 30 septembre 2022. La bande-annonce du film a déjà laissé tous les fans super excités. Nous attendons tous maintenant de voir ce drame d’époque sur grand écran.