Ponniyin Selvan, KGF 2, RRR ; liste des films du sud de l’Inde qui ont collecté Rs 300+ Crores brut et les jours qu’ils ont pris [Watch Video]

Films du sud de l’Inde qui ont collecté Rs 300+ Crores : Récemment, le film à gros budget de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan, est sorti et a battu les records du box-office. PS-1 a gagné plus de Rs 300 crore au box-office. PS-1 est devenu le film tamoul le plus rentable au box-office mondial en 2022. Le film est sorti le 30 septembre 2022. Hier, le film du 16 octobre a terminé sa 16e journée. Le cinéma du sud de l’Inde bat tous les records au box-office ces jours-ci. Pushpa 1, KGF 2, RRR et d’autres ont franchi Rs 300 crores au box-office. Dans cette vidéo, nous vous montrons les films du sud de l’Inde qui ont franchi Rs 300 crores au box-office et les jours qu’ils ont pris. Regardons la vidéo complète.