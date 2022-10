Ponniyin Selvan : Katrina Kaif fait l’éloge du film de Mani Ratnam ; exprime le désir de travailler dans des films du Sud

Le magnum opus du réalisateur Mani Ratnam, Ponniyin Selvan 1, a une fois de plus prouvé que le contenu est le nouveau roi de l’industrie cinématographique indienne et le nouveau mantra du succès. Le film, qui met en vedette Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Vikram, Karthi, Jayam Ravi parmi d’autres piliers, s’est rapproché de la marque de Rs 475 crore dans le monde. Alors que Salman Khan, Sanjay Dutt et d’autres superstars ont souhaité travailler dans des films du sud et en ont déjà fait, Katrina Kaif a maintenant rejoint le mouvement pour figurer dans des films du sud de l’Inde.

Katrina attend actuellement la sortie de son prochain film de comédie d’horreur Phone Bhoot. Lors de sa récente interaction avec les médias, l’actrice a exprimé son souhait de travailler dans des films du sud si quelqu’un propose un bon scénario avec un personnage fort à jouer à l’écran. “Si jamais il y a un scénario suffisamment convaincant et avec un caractère fort, la langue ne sera pas un obstacle pour moi. Nous avons des réalisateurs phénoménaux qui travaillent dans le sud de l’Inde”, a-t-elle déclaré à IANS.

Elle a ensuite fait l’éloge du réalisateur de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan. “Le meilleur et le plus récent exemple est le Ponniyin Selvan de Mani Ratnam sir : 1. Un film si incroyable, n’est-ce pas ? Une telle grandeur, de beaux cadres et de la musique. Faire un film à une si grande échelle à ce stade de sa vie, cela prouve le courage d’un réalisateur emblématique”, a-t-elle déclaré.

Beaucoup ne savent peut-être pas que Katrina a travaillé dans quelques films du sud tels que la sortie en télougou de 2004 Malliswari et Allari Pidugu en 2005, suivi du film malayalam Balram contre Tharadas.

Sur le plan du travail, Katrina sera ensuite vue dans son prochain film Phone Bhoot, qui met également en vedette Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi. Elle joue un fantôme dans le film, qui a été réalisé par le célèbre réalisateur de Mirzapur, Gurmeet Singh. Elle a également Tiger 3 avec Salman Khan et Jee Le Zaara aux côtés d’Alia Bhatt et Priyanka Chopra.