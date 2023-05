Ponniyin Selvan II: Kangana Ranaut REVUE Aishwarya Rai Bachchan, Vikram, Jayam Ravi et d’autres films de stars ; voici ce qu’elle a à dire

Ponniyin Selvan II réalisé par Mani Ratnam s’est avéré être un succès au box-office. Le film mettant en vedette Aishwarya Rai Bachchan, Chiyaan Vikram, Jayam Ravi, Trisha Krishnan, Karthi et d’autres a réussi à obtenir des critiques positives de tous les coins. Au box-office, les caisses enregistreuses sonnaient alors que les fans affluaient vers les salles pour regarder le deuxième volet du film. Maintenant, Kangana Ranaut a revu le film. Elle semble avoir regardé le film avec ses amis et est impressionnée par le multi-star.

Avis de Kangana Ranaut Ponniyin Selvan II

Kangana Ranaut semblait être dans un wow de Ponniyin Selvan II de Mani Ratnam et a même donné cinq étoiles au film. Elle a écrit qu’il s’agissait d’une expérience théâtrale et que les fans ne devraient pas du tout la manquer. Elle a écrit: « Aaj dosto ke saath film à succès PS 2 dekhi (j’ai vu PS 2 avec des amis aujourd’hui). C’est une expérience théâtrale, ne la manquez pas. » Parallèlement à sa critique, elle a également partagé une vidéo dans laquelle on pouvait la voir sortir d’un théâtre. La diva était magnifique dans une robe légère et légère.

Découvrez le post de Kangana Ranaut ci-dessous:

Ponniyin Selvan II avec Aishwarya Rai Bachchan, Chiyaan Vikram, Jayam Ravi, Trisha Krishnan, Karthi et plus sorti le 28 avril 2023. Avec sa collection de 8 jours, Ponniyin Selvan II atteint près de Rs 150 crore. Le film aurait collecté Rs 5,5 crore au box-office le jour 8. On s’attend à ce que Ponniyin Selvan II assiste à un saut le deuxième dimanche. C’est un film pan-indien sorti en plusieurs langues. Il reste à voir si les chiffres du box-office du drame d’époque souffrent ou non étant donné que The Kerala Story reçoit une excellente réponse au box-office. La vedette d’Adah Sharma est sortie en salles le 5 mai. Grâce à la polémique et à son histoire intense, The Keral Story réalisé par Sudipto Sen a fait beaucoup parler d’elle.

En parlant de Kangana Ranaut, la diva a un emploi du temps chargé. On la verra ensuite dans Urgences dans lequel elle jouera le rôle d’Indira Gandhi. Elle a également Tejas réalisé par Sarvesh Mewara dans son minou. Kangana Ranaut sera également à l’affiche du prochain film de Chandramukhi 2 et R Balki. Elle fait sûrement partie des célébrités les plus occupées de tous les temps.