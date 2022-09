Ponniyin Selvan I : Mani Ratnam RÉVÈLE CETTE star de Bollywood fait partie du film ; dit “ne pouvait pas se permettre” un film avec Kamal Haasan

Ponniyein Selvan I mettant en vedette Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Jayam Ravi, Karthi et Trisha fait partie des films très attendus dans les mois à venir. Réalisé par Mani Ratnam, le drame d’époque réalisé avec un budget colossal attire déjà l’attention de tous. Les stars font de leur mieux pour promouvoir le film. La bande-annonce du film a déjà laissé tout le monde époustouflé et voici maintenant une grande nouvelle. En conférence de presse, le cinéaste a fait une grosse révélation.

Ajay Devgn a un rôle particulier à jouer dans Ponniyin Selvan I

Alors qu’Aishwarya Rai Bachchan faisait partie du film, un autre nom de Bollywood y a maintenant été attaché. Nous parlons d’Ajay Devgn. Mais si vous pensez qu’il a un rôle à jouer dans le film, attendez. Ce n’est pas le cas. Lors d’une conférence de presse à Mumbai, Mani Ratnam a révélé qu’Ajay Devgn allait être le narrateur de la version hindi du film. Lors de l’événement, le cinéaste a remercié les acteurs et l’équipe du film d’avoir donné vie à son imagination. Il a en outre déclaré qu’il avait deux autres personnes à remercier. Il a nommé Anil Kapoor et Ajay Devgn. Mani Ratnam a été cité en disant: “J’ai deux autres personnes à remercier. Ils sont de l’industrie cinématographique hindi. L’un est Anil Kapoor. C’était sa voix dans la bande-annonce. Et l’autre est Ajay Devgn. Ce sera sa voix dans le film. .”

Mani Ratnam a révélé ses plans avec Kamal Haasan

Mani Ratnam a également révélé qu’il prévoyait de faire ce film avec Kamal Haasan. L’idéation de Ponniyin Selvan avait commencé il y a longtemps. Il a rappelé les jours Nayakan et a déclaré que MG Ramachandran voulait faire ce film. Ils avaient verrouillé Kamal Haasan en tant que héros, mais à ce moment-là, rien ne s’est matérialisé. Il a également ajouté qu’il ne pouvait pas se permettre de faire ce film à l’époque avec Kamal Haasan en tête. Ponniyin Selvan I avec Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Jayam Ravi, Karthi et Trisha sortira le 30 septembre.