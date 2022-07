Ponniyin Selvan I: Le fan club d’Aishwarya Rai Bachchan à Kolkata a un plan en place pour assurer le succès du film au box-office [DEETS HERE]

Aishwarya Rai Bachchan sera ensuite vue dans le film Ponniyin Selvan: I de Mani Ratnam. C’est un drame d’époque historique qui met également en vedette Chiyaan Vikram, Jayam Ravi, Karthi, Trisha, Jayaram, Aishwarya Lekshmi, R. Sarathkumar et Sobhita Dhulipala dans des rôles essentiels. les rôles. Après beaucoup d’anticipation, les fans ont finalement pu voir les premiers looks des stars lors de la sortie des affiches. Aishwarya Rai Bachchan essaie le rôle de Nandini dans ce film et elle a laissé tout le monde fasciné par son avatar royal. Maintenant, ses fans de Kolkata prévoient quelque chose de spécial pour faire de ce film un grand succès.

Selon les rumeurs, un fan club d’Aishwarya Rai Bachchan de Kolkata envisage d’acheter tous les billets pour un spectacle théâtral dans une salle de cinéma du sud de Kolkata. Un hommage spécial est également prévu pour l’actrice lors de la première journée de Ponniyin Selvan I. Des plans sont en cours pour garantir que le film obtienne un grand succès au box-office et quel meilleur hommage peut-on obtenir que celui-ci ? Cependant, il n’y a pas encore de confirmation sur tout cela.

Le teaser de Ponniyin Selvan I fait parler les fans

Outre les premières affiches, le teaser de Ponniyin Selvan : J’ai aussi consulté Internet. Les fans ont semblé être très impressionnés par la grandeur de ce drame de guerre de Mani Ratnam. L’avatar majestueux d’Aishwarya Rai Bachchan en a laissé beaucoup sans voix. Cependant, certains ont même commenté si Mani Ratnam essayait de correspondre au style de Baahubali et du fabricant de RRR SS Rajamouli. Découvrez le teaser ci-dessous :

Ponniyin Selvan : Je ne sortirai en salles qu’en septembre. Les fans ne peuvent sûrement pas rester calmes et sont impatients d’assister à ce drame d’époque visuellement délicieux sur grand écran.