Ponniyin Selvan I: Aishwarya Rai Bachchan manque aux fans alors que Trisha Krishnan, Karthi, Vikram et d’autres ont une réunion amusante

Le projet de rêve de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan : Je suis également connu sous le nom de PS 1, comprend Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Sobhita Dhulipala, Karthi, Vikram, Jayam Ravi et d’autres stars dans des rôles clés. Le film a traversé Rs. 500 crores bruts dans le monde et les fabricants prévoient déjà la partie 2.

Récemment, vendredi, Sobhita Dhulipala a célébré le succès du film au box-office avec ses co-stars. Elle a légendé le message comme “50 jours et PS 1”. Elle a été vue posant joyeusement avec Trisha Krishnan, Karthi, Vikram et Jayam Ravi. L’ensemble du casting du film s’est amusé au maximum et leur photo de retrouvailles en est la preuve. Les fans étaient amoureux de la photo, mais on a vu Aishwarya Rai Bachchan manquer.

Jetez un oeil au Ponniyin Selvan: I’s reunion –

Sobhita Dhulipala est allée sur Instagram et a partagé deux belles photos. Dans le premier cliché, les stars ont été vues en train de poser en contre-plongée sur une photo de selfie, tandis que dans l’autre, elles ont montré leurs pieds. Elle a écrit dans la légende : “Juste quelques cholas avant l’arrivée des kulchas (une sorte de pain plat). Si vous savez, vous savez”

Un utilisateur a commenté en disant: “Cette légende m’a fait rire”, tandis qu’un autre a dit: “Une photo et une légende si amusantes”. L’histoire du film parle de l’empire Chola et parle de l’époque de l’empereur tamoul Raja Raja Chola.