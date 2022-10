Ponniyin Selvan I: Aaradhya Bachchan donnant un câlin chaleureux à Mani Ratnam tandis que les acclamations d’Aishwarya Rai Bachchan sont tout simplement trop douces [WATCH VIDEO]

Ponniyein Selvan I mettant en vedette Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha, Sobhita Dhulipala et d’autres s’est avéré être un succès. Le film fait des merveilles au box-office et bien sûr, l’équipe est extrêmement ravie de toutes les critiques positives qui arrivent. Les cinémas tournent à plein régime et pas seulement en Inde mais même à l’étranger Ponniyin Selvan I crée une grande frénésie. Alors pour célébrer la victoire, l’équipe a organisé une projection spéciale du film. Et l’invité spécial semblait être Aaradhya Bachchan.

L’équipe Ponniyin Selvan I assiste à une projection spéciale

Alors qu’ils se sont tous réunis pour regarder le film et célébrer son succès avec le réalisateur Mani Ratnam, Aishwarya Rai Bachchan et la fille d’Abhishek Bachchan, Aaradhya Bachchan, ont également rejoint l’équipe. Dans une vidéo partagée par la maison de production, on peut voir toute la distribution vedette de Ponniyin Selvan I encourager le réalisateur as. Aaradhya Bachchan debout à côté d’Aishwarya Rai soutient également Mani Ratnam et plus tard, nous la voyons lui faire un câlin chaleureux. C’est assez doux à voir.

Jetez un œil à la vidéo d’Aaradhya Bachchan ci-dessous :

Plus tôt, dans une interview accordée à News18, Aishwarya Rai Bachchan avait parlé d’Aaradhaya visitant les plateaux de Ponniyin Selvan I. Elle avait également mentionné que le petit avait une grande admiration pour Manu Ratnam. Aishwarya a été cité en disant: “J’ai une admiration de travailler avec Mani monsieur et j’ai vu qu’Aaradhya a beaucoup de respect pour lui et en admiration devant lui et ce qui l’a le plus excitée était le jour où elle était sur le plateau et Mani monsieur lui a donné l’occasion de dire ‘action’.”