Ponniyin Selvan – Critique du film de la partie 1: La vedette de Chiyaan Vikram-Aishwarya Rai Bachchan laisse les fans émerveillés; ils l’appellent ‘blockbuster’, ‘hallucinant’

Ponniyin Selvan Partie 1 mettant en vedette Chiyaan Vikram, Jayam Ravi, Karthi, Aishwarya Rai Bachchanet Trisha Krishnan a frappé les grands écrans aujourd’hui. C’est l’un des films les plus attendus de l’année et il devrait prendre d’assaut le box-office. PS1 est un film tamoul, mais il a été doublé et publié dans différentes langues comme l’hindi, le télougou, le malayalam et le kannada. Alors que sur les marchés tamouls, on s’attend à ce qu’il se porte extrêmement bien, le bouche à oreille et les critiques aideront le film dans d’autres langues.

Eh bien, de nombreux cinéphiles ont déjà regardé Ponniyin Selvan et ils ne peuvent s’empêcher de louer le film. Des performances à la direction de Mani Ratnam en passant par la musique d’AR Rahman, tout a laissé les internautes en admiration. Ils l’appellent « blockbuster » et « époustouflant ». Découvrez les tweets des internautes ci-dessous

REGARDÉ #PonniyinSelvan1 Magnum Opus de #ManiRatnam Monsieur. ne pouvait pas sortir du film. Très bon film. CLIMAX TENSION CONSTRUIT ET DÉFINIT L’HUMEUR POUR PS2. SHIP UNDER STORM VFX EST FANTASTIQUE. AR ? Oui c’est un BLOCKBUSTER hard core ??? 5/5 #PS1Review #MovieMeter? pic.twitter.com/YWlApzWE3M Filmmètre ? (@votrefilmmètre) 30 septembre 2022

#PS1Review Moitiés excellentes et engageantes. Pas d’éléments de masse pour les héros. Climax ??. La peine de regarder Attendre #PS2 Notes : 4,75/5 Lithish (@LithishS007) 30 septembre 2022

Critique en un mot : époustouflant#PonniyinSelvan1: ???? (4/5)#PS1Review ? 3 heures les plus excitantes que nous ayons vues depuis #KGF2 1ère hlf- Berserk ?. Dialogues et partition de Prime Visuals Pas #Baahubali combat de niveau. Pourtant, ce point culminant effrayant à la fin fait le travail? Un film à voir absolument Lumière Yagami (@Light_Yagamind) 29 septembre 2022

Ponniyin Selvan est un film en deux parties, et après avoir regardé la première partie, les cinéphiles sont déjà enthousiasmés par le deuxième volet. La date de sortie de la PS2 n’est pas encore annoncée.

Sur les marchés hindi, le film devra faire face à une rude concurrence de Vikram Veda. Mais, en regardant la réaction du public, on peut s’attendre à ce que Ponniyin Selavn réussisse également en hindi.