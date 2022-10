Ponniyin Selvan, collection Goodbye au box-office : la version hindi de la vedette d’Aishwarya Rai Bachchan bat le film d’Amitabh Bachchan

Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha, Karthiet Jayam Ravi vedette Ponniyin Selvan : Partie 1 se porte très bien au box-office. Même dans sa deuxième semaine, le film tient bien et la version doublée en hindi affiche également une bonne tendance au guichet. Pendant ce temps, la nouvelle version de Bollywood Au revoir mettant en vedette Amitabh Bachchan, Rashmika Mandannaet Neena Gupta a reçu une réponse lamentable au box-office. En fait, selon les premières estimations, Ponniyin Selvan Hindi a battu Goodbye.

Ponniyin Selvan Hindi lors de son deuxième samedi a collecté Rs. 1,70 crore net (selon les premières estimations), portant le total en hindi à Rs. 16,76 crores nets. La collection globale du film en Inde est de Rs. 199,85 crore net (toutes les langues) et selon certains rapports commerciaux, le film a rapporté Rs. 350 crore plus dans le monde entier, ce qui est excellent.

PS 1 s’est terminé sur une note très intéressante, et maintenant, les cinéphiles attendent avec impatience Ponniyin Selvan: Part 2 qui devrait sortir à l’été 2023.

En parlant d’au revoir, selon les rapports commerciaux, le film du premier jour a collecté environ Rs. 1 crore, et le jour 2, il a collecté Rs. 1,50 crore (selon les premières estimations). Ainsi, en deux jours, le film a rassemblé environ Rs. 2,5 crores.

Alors que la version hindi de Ponniyin Selvan lors de son 9e jour a collecté Rs. 1,70 crore, Goodbye le deuxième jour a recueilli moins que ce qui est d’environ Rs. 1,50. Ainsi, PS 1 est une autre version hindi du film sud qui impressionne les cinéphiles hindi.

Pendant ce temps, Vikram Veda lors de son 9e jour a collecté Rs. 4,05 crore selon les premières estimations, portant le total jusqu’à la date à Rs. 65,16 crores. Le parrain de Chiranjeevi s’est également bien comporté au box-office. En quatre jours, le film a récolté Rs. 49,9 crore net en Inde (Telugu et Hindi). Eh bien, en parlant de la star de Nagarjuna The Ghost, le film vient de collecter Rs. 6,75 crore net au box-office.