Ponniyin Selvan : Chiyaan Vikram, Trisha Krishnan et bien d’autres révèlent pourquoi tout le monde DOIT REGARDER le film d’époque [Exclusive]

Chez Mani Ratnam Le film dramatique d’époque magnum opus Ponniyin Selvan a le casting stellaire de Trisha Krishnan, Jayam Ravi, Shobhita Dhulipala, Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan et bien d’autres. Le film est prêt à sortir le 30 septembre. Un film dramatique épique d’une période historique, écrit par Kalki Krishnamoorthi; le film est réalisé par Mani Ratnam.

Les fabricants n’ont rien négligé en matière de promotions de films. Lors d’une conférence de presse tenue à Mumbai, le casting vedette s’est entretenu exclusivement avec Bollywood Life. Ils ont parlé d’une des principales raisons de regarder Ponniyin Selvan 1. Chiyaan Vikram, qui joue le rôle d’Aditya Karikalan, a déclaré: “Le film a attendu 70 ans pour être regardé et il est grand temps que nous le regardions à l’écran”. Trisha Krishnan a déclaré: “C’est un film de Mani Ratnam”. Shobhita Dhulipala a déclaré: “C’est une histoire d’amour où la guerre est accessoire et ce qu’il ne faut pas regarder”.

Karthi qui joue le rôle de Vallavaraiyan Vanthiyathevan n’a pas tardé à remarquer : “Nous avons toujours regardé ces grands films comme Harry Potter, Le Seigneur des anneaux, qui ont été transformés en grands films à l’étranger. Nous en avons tellement parlé et nous nous sommes toujours demandé pourquoi nous ne l’avons pas en Inde. Maintenant, nous l’avons en Inde. Je pense que la façon dont il a été écrit, nous avons quelque chose à présenter et dont nous pouvons être fiers au monde entier parce que nous avons Mani monsieur, AR Rahman et la plus grande production Lyca derrière. Nous sommes fiers de le montrer au monde extérieur”.

Jayam Ravi, qui joue le rôle d’Arulmozhi Varman, a ajouté : “Sinon, vous ne comprendrez pas la PS2. Si vous aimez le Ramayana et le Mahabharata, vous aimerez la PS1 ; parce qu’elle a toute la culture, les plus grandes histoires jamais racontées et qu’elle nous a tous.” . Êtes-vous impatient de regarder le film ?