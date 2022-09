Ponniyin Selvan : Chiyaan Vikram révèle des faits inconnus sur les Cholas et l’Inde et cela vous excitera pour le film

Il y a une raison pour laquelle les films du Sud sont aimés et appréciés dans le monde entier. Leurs recherches sont solides et personne ne peut les remettre en question lorsqu’ils réalisent un film périodique. L’exemple classique est Ponniyin Selvan barré par Mani Ratnam. Et tout en réalisant un film historique, non seulement les cinéastes mais même les acteurs y sont pleinement absorbés, jetez un œil à la passion de Chiyaan Vikram qui joue le rôle principal dans Ponniyin Selvan I. Les acteurs de cette vidéo parlent en grande partie de Cholas le film qui est basé sur est loué par les fans. Chiyaan Vikram parle avec passion de l’histoire de l’Inde et fait remarquer une fois aux fans et aux téléspectateurs que nous sommes des légendes depuis l’Antiquité. Regardez comme il affiche fièrement l’Inde et sa culture

Regardez la vidéo de Chiyaan Vikram révélant des faits intéressants sur Cholas qui vous rendra agité pour regarder le film.

Les fans louent la passion de Chiyaan Vikram et affirment que c’est la raison pour laquelle les stars du sud sont plus aimées que nos acteurs hindis. Regardez cette vidéo et vous apprendrez beaucoup de faits intéressants et inconnus sur les Cholas via Chiyaan Vikram. Cet homme a nos cœurs et pour toutes les bonnes raisons. Un fan a écrit : « Nous sommes des Indiens », vous pouvez voir la passion dans ses yeux tout au long de ce factuel ». Un autre utilisateur a apprécié la star et a écrit : « Quand il a dit, ne pensez-vous pas que nous devrions célébrer l’histoire ? , woooo “. Alors que de nombreux utilisateurs ont demandé aux célébrités de Bollywood d’apprendre quelque chose de l’étoile du sud. Ponniyin Selvan I sortira le 30 septembre, c’est-à-dire demain. Les premières critiques du film sont fantastiques et l’appellent un régal visuel. Le film a également met en vedette Aishwarya Rai Bachchan dans un rôle féminin dans le rôle de Nandini.