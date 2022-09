Réalisateur acclamé Mani Ratnam film Ponniyin Selvan partie 1 dispose d’un casting de stars de rêve, y compris Chiyaan Vikram, Trisha Krishnan, Aishwarya Rai Bachchan, Sarathkumar, Jayam Ravi, Raj Prakash, Aishwarya Lekshmi, Nizhalgal Ravi et Mohan Raman. Il y a quelques jours, le 6 septembre, une grande partie de cette distribution stellaire s’est réunie sous un immense toit pour un grand lancement audio et bande-annonce du film, en présence du réalisateur Mani Ratnam, ainsi que des superstars Rajinikanth et Kamal Haasan pour la compagnie, qui ont été invités en tant qu’invités spéciaux. Inutile de dire que le Ponnyyin Selvan L’événement s’est déroulé de façon spectaculaire et maintenant l’équipe se concentre sur ne ménager aucun effort pour promouvoir le film.

Campagne promotionnelle Ponniyin Selvan dans des lieux historiques

Selon un reportage sur le divertissement dans Indiaglitz, le PS1 a prévu une vaste tournée promotionnelle à travers le pays avant la sortie du film, avec Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Karthi, Jayam Ravi et d’autres se sont d’abord dirigés vers le Thanjai Periya Kovil, un monument de la période Chola sous le nom de Ponniyin Selvan est basé sur le Dynastie Chola et leur royaume. Suite à cela, il est dit que le casting se dirigera vers des lieux historiques clés similaires du Cholas dans Tamil Nadu, Hyderabad, Bangalore et Cochinaprès quoi des campagnes promotionnelles régulières bien que grandioses ont été planifiées dans Bombay et Delhiet même à l’étranger en Dubai, Singapour et Malaisieoù certains des acteurs ont d’énormes fans.

Bande-annonce et lancement audio de Ponniyin Selvan

Lors de la bande-annonce et du lancement audio de Ponniyin Selvan, Aishwarya Rai est tombée aux pieds de Rajinikanth à l’instant Thalaïvar entra, après quoi elle chercha ses bénédictions et le serra dans ses bras. Pendant ce temps, Kamal Haasan a révélé que lui aussi avait voulu faire Ponniyin Selvan, mais Mani Ratnam l’a devancé. D’autre part, Rajini a révélé qu’il voulait jouer le rôle de Periya Pazhuvettaraiyar dans le film, mais Mani saar a refusé.