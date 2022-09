Ponniyin Selvan : Après avoir adoré Karthi dans le film d’époque, les fans deviennent gaga de ses 6 looks différents dans le nouveau film Sardar [View Reactions]

Film tamoul Ponnyyin Selvan a frappé toutes les bonnes notes dès le moment de son annonce de la Remorque Ponniyin Selvan au Chansons de Ponniyin Selvan jusqu’au Campagne promotionnelle Ponniyin Selvan. Le casting vedette a également créé un énorme buzz depuis la première annonce de chacune de leur implication dans le Mani Ratnam réalisateur et les critiques initiales du film et des performances de Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha Krishnan, Karti et Jayam Ravi sont plutôt positifs. En parlant de Karthi, la star fait des vagues pour les deux PS1 et le teaser de Sardarson prochain film.

Karthi film Sardar teaser

Ce film nous a demandé beaucoup d’efforts créatifs. Très fier de vous présenter le grand teaser de #Sardar. Besoin de tout ton amour. Bande-annonce – https://t.co/349RmVz6xd#SardarDeepavali @Psmithran @Prince_Pictures @lakku76 @Udhaystalin @gvprakash Son Altesse Vanthiyathevan (@Karthi_Offl) 29 septembre 2022

S’adressant à son compte Twitter officiel d’actualités sur le divertissement, Karthi a partagé le Teaser Sardar avec une légende qui disait : “Ce film nous a demandé beaucoup d’efforts créatifs. Très fier de présenter le grand teaser de #Sardar. J’ai besoin de tout votre amour. #SardarDeepavali @Psmithran @Prince_Pictures @lakku76 @Udhaystalin @gvprakash .” D’après le teaser, il est évident que l’acteur joue un super-espion dans Sardar et ses six looks différents ont déjà captivé l’imagination de ses fans et de ses habitués. Cinéma tamoul amoureux aussi. Regardez la vidéo ci-dessus…

Karthi film Sardar teaser twitter réactions

Dès que Karthi avait partagé le teaser de Sardar, les internautes ont exprimé leur étonnement. Un utilisateur a écrit: “Super Anna”, suivi du feu et d’un emoji aux yeux de cœur, tandis qu’un autre a ajouté: “En attendant Deevali Anna #Sardar attend principalement les fans de Telugu”, à nouveau suivi de plusieurs emojis de feu. Un troisième a ajouté, “Monsieur, vos films sont les meilleurs”, suivi d’un emoji pouce levé et ainsi de suite.

Karthi film Sardar casting, réalisateur et date de sortie

Sardar met également en vedette Raashii Khanna et Rajisha Vijayan aux côtés de Karthi en tant que protagonistes féminins. Le film, réalisé par PS Mithran de la renommée d’Irumbu Thirai, sortira à Diwali en tamoul et en télougou.