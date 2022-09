Ponniyin Selvan: Aishwarya Rai Bachchan révèle qu’Aaradhya a eu une opportunité spéciale de Mani Ratnam, “Aucun corps n’a eu cette chance auparavant”

Ponniyin Selvan organise un événement de lancement aujourd’hui à Hyderabad. Tout le casting star est présent. La principale dame Aishwarya Rai Bachchan joue le rôle de Nandini dans le film. C’est le personnage le plus intéressant et le plus important du roman de Kalki Krishnamurthy sur la royauté, la trahison et la soif de pouvoir. Il s’agit du quatrième film de l’actrice avec Mani Ratnam. Le film est le projet de rêve du cinéaste salué. Aishwarya Rai Bachchan a livré certaines de ses meilleures performances avec lui. Elle dit que travailler avec lui est une expérience merveilleuse et des plus satisfaisantes sur le plan créatif pour tout acteur. Elle a dit que c’est un film très mémorable.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé si Aaradhya avait vu le film, elle a répondu que sa fille n’avait pas encore vu Ponniyin Selvan. Il semble que le petit ait visité les grands décors du film et ait été complètement émerveillé. Aishwarya Rai Bachchan dit qu’Aaradhya était totalement hypnotisé. On dirait que sa mère, elle aussi a un immense respect et amour pour Mani Ratnam. Le cinéaste lui a d’ailleurs permis de se dire coupé après avoir filmé l’une des scènes. Aishwarya Rai Bachchan a déclaré que tout le monde était impressionné car personne n’a cette opportunité. Elle a été citée comme disant que c’est l’un des souvenirs les plus précieux.

Dans le film, Chiyaan Vikram joue le rôle d’Aditya Karikaalan. Le livre parle de la mort mystérieuse du roi Chola. Ponniyin Selvan va affronter Hrithik Roshan et Vikram Vedha de Saif Ali Khan. Le film a Trisha Krishnan dans un rôle important. Le selfie d’Aishwarya Rai Bachchan et Trisha est devenu viral et comment.