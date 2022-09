Ponniyin Selvan : Aishwarya Rai Bachchan cherche les bénédictions du gourou Mani Ratnam en touchant ses pieds

Aishwarya Rai Bachchan est prête à faire un retour au cinéma après une interruption de six ans. Elle a été vue pour la dernière fois dans Ae Dil Hai Mushkil de Karan Johar et elle se prépare pour la sortie de son prochain magnum opus Ponniyin Selvan. Et Aishwarya ne pourrait pas remercier davantage Mani Ratnam de l’avoir intégrée à un projet aussi grand que nature.

“J’ai toujours eu la chance de faire partie de projets plus grands que nature, mais ce qui rend ce film spécial, c’est qu’il s’agit du film de Mani sir. Ce film est un travail d’amour et le gourou est Mani Sir. C’est tellement séduisant, film intrigant et passionnant. Quelle chance nous avons de faire partie de ce magnum opus”, a déclaré Aishwarya, cité par l’IANS lors d’un événement à New Delhi.

Elle a fait l’éloge de toute l’équipe de Ponniyin Selvan, des acteurs aux caméramans, en passant par tous les autres, et comment ils ont créé de la magie ensemble. Après avoir loué Mani Ratnam, Aishwarya a cherché ses bénédictions en touchant ses pieds sur la scène. Aishwarya a déjà été choisie par Mani Ratnam à Iruvar, Guru et Raavan.

Aishwarya a également parlé de l’idée des films pan-indiens et de la façon dont ils sont désormais accessibles via différentes plateformes et les gens l’adoptent à bras ouverts dans toutes les régions du pays.

Dans le film, Aishwarya serait vue dans un double rôle. On la verra jouer le rôle de la reine Nandini et Mandakini Devi. Les promotions du film résument la pensée derrière le personnage avec les mots “Vengeance a un beau visage”.

Ponniyin Selvan: I, qui comprend un casting de stars composé de Vikram, Karthi, Trisha, Jayam Ravi, Aishwarya Rai Bachchan, Sobhita Dhulipala, Aishwarya Lekshmi, Prabhu, R. Sarathkumar, Vikram Prabhu, Jayaram, Prakash Raj, Rahman et R. Parthiban , arrive en salles le 30 septembre.