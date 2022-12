Ponniyin Selvan 2 : Les créateurs d’Aishwarya Rai Bachchan, la vedette de Chiyaan Vikram taquinent une annonce intéressante ; voici tout ce que vous devez savoir

Le projet de rêve du réalisateur Mani Ratnam, Ponniyin Selvan: Part 1 a été un énorme succès et a battu tous les records au box-office. Le film était l’un des films les plus rentables de l’industrie tamoule. Maintenant, les fans attendent avec impatience Ponniyin Selvan 2 et ils ne peuvent pas attendre plus de la suite. Le 28 décembre, les créateurs de Ponniyin Selvan feront une annonce intéressante sur leur prochaine suite. Oui, tu l’as bien lu. Les réalisateurs du film ont annoncé qu’ils auront une mise à jour qui sera dévoilée aujourd’hui, 28 décembre, à 16 heures. Le 28 décembre, Lyca Productions s’est rendue sur leurs réseaux sociaux et a partagé une mise à jour sur leur suite. Ils ont partagé une promo sur leur compte Twitter et ont tweeté en disant: “Ouvrez les portes alors que nous marchons fièrement vers # PS2. Déposer une annonce passionnante aujourd’hui à 16 heures! (sic).’

Jetez un oeil à leur tweet –

Selon les rapports commerciaux, la suite du film sortira en plusieurs langues, mais une confirmation officielle à ce sujet est toujours attendue. Ponniyin Selvan: Part 1 est sorti le 30 septembre dans cinq langues différentes. La première partie de Ponniyin Selvan s’est terminée sur un cliffhanger et un aperçu d’Oomai Rani qui a été joué par Aishwarya Rai Bachchan a été vu. Depuis lors, les fans attendent la deuxième partie et veulent savoir ce qui s’est passé plus tard.

Le film de Mani Ratnam est une fiction historique basée sur un roman du même nom et écrit par Kalki Krishnamurthy. Ponniyin Selvan a présenté Karthi, Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha et Jayam Ravi dans les rôles principaux. Prakash Raj, Prabhu, Jayaram, Vikram Prabhu, Sobhita Dhulipala et d’autres ont été vus dans des rôles de soutien. La première partie est actuellement en streaming sur la plateforme Amazon Prime Video.