Ponniyin Selvan 2 : la PS2 d’Aishwarya Rai Bachchan bat Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan ; tous prêts à sortir sur OTT ce jour

Aishwarya Rai Bachchan en tant que Nandani dans Ponniyin Selvan 1 et 2 était un régal visuel à regarder, et maintenant les fans pourront également assister à cette beauté fascinante sur la plate-forme OTT après avoir créé des vagues au box-office. La vedette de Mani Ratnam est saluée comme un film historique, et en parlant de sa collection mondiale, elle a réussi à gagner environ 285 crores et franchira bientôt la barre des 300 crores. Le jour de sa sortie, il a eu une ouverture formidable et a gagné environ 24 crores, et quand on parle de collection, il aurait réussi à battre Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan. Aishwarya Rai Bachchan l’a cloué comme Nandani sur la scène de l’amour. Le film commence par une trame de fond qui montre la relation de Nandani à l’adolescence avec Adithya Karikalan et maintient le public accroché. Mani Ratnam a magnifiquement présenté Ash dans les films, et elle est toujours reconnaissante à la cinéaste de lui avoir donné des rôles percutants et inspirants à jouer. Les fans attendent la sortie d’OTT.

Ponniyin Selvan 2 est prêt à sortir sur Amazon Prime

Et maintenant, selon les rapports, Ponniyin Selvan 2 est sur le point de sortir sur Amazon Prime, et les droits numériques ont été vendus pour un montant énorme. Les fans d’Aishwarya Rai Bachchan et de Chiyyan Vikram ont hâte de voir à nouveau leur alchimie sur OTT. Retenez votre souffle jusqu’au 28 juin 2023. Cependant, une annonce officielle a été faite à ce sujet, et bientôt les makrs feront quelque chose pour attirer l’attention des téléspectateurs.

Aishwarya Rai Bachchan a fait des choix exceptionnels en apprenant à équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. Depuis la naissance d’Aaradhya, Ash a gardé son amour pour le théâtre en arrière-plan et s’occupe de sa petite fille. Aujourd’hui, c’est une belle fille adulte qui accompagne toujours sa maman au travail et ailleurs, et les fans ne peuvent pas oublier qu’Aaradhya est la copie conforme de sa mère.