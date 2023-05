Ponniyin Selvan 2 franchit la barre des 300 crores de roupies dans le monde et dépasse Varisu pour devenir le film tamoul le plus rentable de 2023

Le magnum opus de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan 2, la suite directe de sa préquelle de 2022 du même nom, est sorti en salles le 28 avril. Basé sur la guerre de succession dans l’une des dynasties les plus fortes du monde – les Cholas, le le drame d’action bat des records au box-office.

Avec Aishwarya Rai Bachchan, Chiyaan Vikram, Trisha, Jayam Ravi, Karthi, Sobhita Dhulipala et Prakash Raj, entre autres, Ponniyin Selvan 2 a franchi la barre des 300 crores de Rs bruts dans le monde lors de son onzième jour de sortie le lundi 8 mai. La PS2 continue de conquérir le box-office mondial avec une collection de 300 crore+! », La maison de production Madras Talkies, détenue par le cinéaste lui-même, a fait l’annonce sur ses poignées de médias sociaux.

Cela fait du réalisateur de Mani Ratnam le film tamoul le plus rentable de 2023, dépassant Thalapathy Vijay et le drame d’action vedette de Rashmika Mandanna Varisu, qui est sorti en salles en janvier pendant le week-end de Pongal et a rapporté Rs 297,55 crore dans le monde, selon le portail de suivi du divertissement Sacnilk .com.

Pour les non-initiés, Ponniyin Selvan 1 a collecté plus de 500 crores de roupies dans le monde, devenant le deuxième film tamoul le plus rentable de tous les temps derrière Shankar 2.0 avec Rajinikanth et Akshay Kumar dans les rôles principaux. La version 2018, qui a frappé Rs 625 crore dans le monde, était la suite d’Enthiran, sorti en 2010.





Les films Ponniyin Selvan sont adaptés de la série de romans en cinq volumes de Kalki Krishnamurthy de 1955 du même nom. Plusieurs artistes tels que MG Ramachandran, Kamal Haasan et Rajinikanth ont tenté de l’adapter en film au cours des six dernières décennies, mais ont échoué en raison de contraintes financières. Enfin, Mani Ratnam a réussi dans sa tentative de diviser le roman en cinq volumes en deux parties.

