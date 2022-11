Ponniyin Selvan 2: Aishwarya Rai Bachchan, le film Chiyaan Vikram sortira-t-il sur les écrans à CETTE date ?

Le projet de rêve du réalisateur Mani Ratnam, Ponniyin Selvan, partie 1, est sorti en salles le 30 septembre et est devenu un énorme succès. Le film a été adoré par les fans et maintenant ils ont hâte que la partie 2 sorte. L’histoire du film s’est terminée sur un cliffhanger et les fans attendent la deuxième partie. Selon les rapports, Ponniyin Selvan: Part 2 sortira bientôt le 28 avril 2023, mais il n’y a pas de confirmation pour le moment.

Parlant de Ponniyin Selvan partie 1, le film collecté sur Rs. 450 crores dans le monde et est devenu un énorme blockbuster. Si l’on en croit les rapports, Ponniyin Selvan: Part 2 est actuellement en phase de post-production. Selon les rapports commerciaux, Ponniyin Selvan: Part 2 devrait sortir le 28 avril 2023. Eh bien, les fans de Ponniyin Selvan seront très satisfaits de cette information.

Jetez un oeil à la date de sortie de Ponniyin Selvan: Part 2 –

#PS2 devrait sortir le 28 avril 2023.. Ramesh Bala (@rameshlaus) 15 novembre 2022

Le réalisateur Mani Ratnam a révélé une fois que la deuxième partie du film sortira après six à neuf mois de la partie 1. Ponniyin Selvan présente Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Trisha, Karthi et Jayam Ravi dans les rôles principaux. Tandis que Prakash Raj, Jayaram, Sarathkumar, Prabhu, Aishwarya Lekshmi, Sobhitha Dhulipala et Vikram Prabhu essaient des rôles de soutien.